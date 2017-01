Licenţiaţi prin fraudă! "Mafia" lucrărilor de licenţă pune stăpânire pe universităţi

Licențiați prin fraudă! "Mafia" lucrărilor de licență pune stăpânire pe universități

E vremea susținerii licențelor în facultăți, motiv pentru a afla ce demersuri are de făcut un absolvent de facultate și cu ce costuri pentru a intra în posesia unei lucrări de licență gata făcute, cu eforturi zero.Ieri, la numărul oferit de licentade10.eu, o voce foarte amabilă ne-a spus că nu realizează lucrări pe tema soli-citată de noi, și anume „Mitul estetic în literatura balcanică”, ci doar din titlurile care sunt postate pe site cumpărătorul poate alege unul, contra sumei de 50 lei. Întrebat cum ne asigură că nu vom fi prinși că am copiat, respectivul a afirmat: „E răspunderea dvs cum folosiți lucrarea și datele pe care vi le punem la dispoziție. Mai întâi parcurgeți cuprinsul lucrărilor postate de noi și după ce achitați cei 50 lei veți primi și restul lucrării. E puțin probabil să fie depistată de soft-ul antiplagiat, pentru că nu toate universitățile din țară conlucrează la acest soft”.Un alt site foarte căutat este lucrarelacomandă.ro, unde ne-a răspuns Maria. „Vă rugăm să completați formularul de comandă de pe site-ul nostru și în maxim 24 de ore un consultant vă va transmite un email, un sms și vă va contacta telefonic pentru a stabili detaliile temei dvs.”. Întrebată cât ne-ar costa o lucrare cu tema mai sus men-ționată, Maria ne-a răspuns că prețul se stabilește în funcție de numărul de pagini și de comple-xitatea lucrării.În schimb, despre modul cum poți să iei țeapă, adică să rămâi și fără bani și fără lucrarea „nemuncită”, am aflat de la o studentă a Universității „Ovidius”. Povestea a început în luna aprilie, când a transmis tema lucrării de licență unui site care i-a solicitat să depună o primă tranșă din cei 600 de lei cât costa lucrarea. „Înainte cu două săptămâni, apelase la același site un coleg de-al meu, care părea să fie mulțumit. El apucase să trimită deja primii bani, din cei 500 cât îl costa, dar suspiciunea a apărut în momentul în care persoana de legătură a spus că are un deces în familie și nu poate face în timp util modificările cerute. Imediat colegul meu a cerut banii înapoi. Eu am continuat să sper că va fi bine și pentru că deja intrasem în criză de timp. Și pe mine m-au mințit atât de frumos până în ultima clipă. Când am primit prima parte a lucrării, i-am trimis-o profesoarei fără să o verific și m-a făcut agramată și pe lângă temă. Le-am trimis înapoi să-mi facă modificările și spuneau că li s-a stricat soft-ul și că mai durează, dar mi-au solicitat în cinci zile și a doua tranșă de bani. În cele din urmă, când i-am prezentat profesoarei lucrarea mi-a spus că nu am ce căuta în sesiunea de licență cu o asemenea porcărie. Îmi merit soarta. Când i-am sunat să le spun că mi-a fost refuzată lucrarea și să-mi dea banii înapoi, vorbele mieroase s-au transformat în țipete. Am fost acuzată de furt intelectual și mi s-a reproșat că de fapt ei au trimis scheletul unei lucrări de licență pe marginea căreia eu trebuia să mai lucrez și să-mi pun amprenta personală. Nu pot decât să le recomand tuturor colegilor mei să nu apeleze niciodată la site-ul lucrarilacomanda.ro”, a conchis studenta.Prof. univ. dr. Emanuel Plopeanu, decanul Facultății de istorie, declara că încă din perioada elaborării lucrării se întâlnește în dese rânduri cu studenții tocmai pentru a evita situațiile neplăcute. La fel ne-a spus și prof. univ. dr. Ion Botescu, proaspătul președinte al Senatului Universității „Ovidius”: „Personal, am stabilit un stil de lucru care să-mi permită să mă întâlnesc săptămânal cu studenții în cel de-al doilea semestru. Evident că trebuie să lucreze cu surse bibliografice pe care au obligația să le menționeze, dar trebuie să exprime și propriile opinii. Dacă în fazele preliminare mi s-au părut de o anumită inspirație, le-am sugerat că e cazul să modifice, pentru a evita situațiile la limită”. Prof. univ. dr. Mirela Damian, decanul Facultății de educație fizică și sport, a recunoscut că ar fi de mare folos un sistem antiplagiat. „Noi am încheiat sesiunea de licențe și consider că reușim să evităm situațiile litigioase prin obligarea studenților să specifice proveniența tuturor paragrafelor din lucrare”, a mai adăugat prof. Damian.În urmă cu trei ani, Universitatea „Andrei Șaguna” înregistra o premieră în învățământul superior, reușind să achiziționeze un soft antiplagiat conectat la două baze de date: cea personală de lucrări de licență, dar și cea de pe internet, o bază de date comună care se mărește de la an la an, cu concursul Universității București și Universității „Al.I. Cuza” din Iași.Prof. univ. dr. Andra Seceleanu, prorectorul Universității „Andrei Șaguna”, ne declara că în primul an când a fost achiziționat soft-ul cam 30% dintre studenți s-au confrunta cu… probleme, procentul lor scăzând semnificativ la ora actuală. „În ultimul an de studii este prevăzut un stagiu de licență, timp în care studentul împreună cu profesorul coordonator desfășoară partea de cercetare și scriere a lucrării. În acest interval este supusă verificării lucrarea, așa încât în sesiune prima pagină a acesteia are atașat raportul antiplagiat”, a mai afirmat prorectorul. Iar președintele Aurel Papari a adăugat: „Acest program are un rol preventiv, pentru că important este să depistăm înainte de examen erorile, nu să picăm studentul. Există și un procent mic de permisivitate. De acest program se folosesc și profesorii care publică lucrări de cercetare, în așa fel încât peste ani să nu ne trezim cu acuze de plagiat”, a ținut să precizeze prof. univ. dr. Papari.Cert este că sunt site-uri care oferă inclusiv verificări antiplagiat, contra unor sume modice, nego-ciabile în funcție de numărul paginilor pe care le conține respectiva lucrare.