Liceenii vor să fie lăsaţi să copieze

Pentru că nu folosește la nimic bacul

Liceenii vor să fie lăsați să copieze

Ştire online publicată Marţi, 01 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Amplele discuții iscate de corectitudinea examenelor ce se susțin în România anului 2008, fie ele teze cu subiect unic sau bac, nu sunt neapărat ultima găselniță a celor implicați. Probabil că s-a ajuns aici dintr-un prea plin de evenimente ce se succed și la care părinții nu mai vor să asiste, copiii lor ajungând cobaii unor „preaînțelepte” creiere ce învârt foi prin minister. Pe de altă parte, elevii vor să fie lăsați în pace să-și treacă examenele, cum-necum. Opiniile de mai jos au fost postate ieri pe site-ul oficial al Ministerului Educației și trag un grav semnal de alarmă vizavi de seriozitatea cu care mai privesc aceste generații școala românească. „Da, mă, bine că ați dat voi bacu pe copiat și noi, când e materia mult mai aglomerată și s-au mai descoperit încă 20 de chestii, să dăm fără să copiem. Sistemul e un mare [***] cum e acum. Trebuie învățat mai puțin și fiecare să își aleagă ce vrea să studieze, nu cum îmi închipuiam eu că la liceu o să fac 4-5 materii, ce îmi place mie. Nu iar am făcut o varză de materii inutile. Așa că mai lăsați copiii în pace să copieze! Nu stă deșteptăciunea țării în faptul că eu, care nu știu la mate m1 decât de 5, copii și iau 10 (dă doamne). Am foarte mulți prieteni inteligenți care nu știu nimic la bac. De ce? Nu vedem rostul să tocim pentru o diplomă care valorează 0. Pentru o facultate care valorează 0. La orice job te întreabă ce știi să faci, ce ai făcut. Domnl’e am avut numa 10 în liceu și facultate, am tras de am rupt, știu fizică, matematică, geografie, română... Bun și? Creativitate, inteligență nativă, spirit de echipă și multe altele. Trebuie să știi un singur lucru, dar la ăla să fii unul dintre cei mai buni și mai competitivi de pe piață. Oamenii mediocri sunt destui. Magazinele sunt pline de vânzători și vânzătoare care au promovat bacul cu note imens de mari… și meritate. dacă tot sunteți voi, părinții, așa porniți că se copiază luați o carte de pe vremurile dumneavoastră și comparați volumul de informație. Voi deștepților. Cel mai bine ar fi să se facă admiterea pe teste de iq și atunci o să fie liceele «bazate»”. De la nycmbw „Ați citit vreodată ce scrie pe wikipedia în engleză la romanian education system? La un moment dat, scrie că supraveghetorii sunt permisivi pt. că până și ei (supraveghetorii) sunt conștienți de gradul prea mare de dificultate al examenului. Deci o lume întreagă este de acord că bacalaureatul nostru e prea greu, dar totuși nu schimbăm nimic. Nu am o părere definitivă asupra copiatului. Câteodată condamn copiatul pt. că mă gândesc că de ce să ia gigel, care n-a dat în 4 ani pe la școală, notă mai bună ca mine. Pe de altă parte, la cum arată examenul în momentul ăsta, la mate de exemplu, păi cred că nu aș sta pe gânduri nici o secundă dacă aș putea copia sau aș putea să mă inspir. Pt. că 4 ani de zile, pe timpul liceului, am lucrat constant la mate. Sunt subiecte la care pot să iau peste 9 și subiecte la care nu scot 7.5, câteodată nici 7. Este absurd ca un asemenea examen să țină pur și simplu de noroc: și anume de combinația care va ieși mâine. M-am uitat de curiozitate pe exercițiile de bac ale nemților și ale englezilor (și pe al americanilor, dar sistemul lor oricum e ff ușor, dar... dă roade) și au chestii mult mai normale decât noi. Ca să nu mai spun că un elev în clasa a-12-a în Anglia face ore în a 11-a și a 12-a doar la subiectele la care dă examen și își poate alege module din care să dea examen la acea materie. Iar englezii nu sunt proștii pământului și nici nu au economia zero. deci...”. De la valeryblack