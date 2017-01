Liceenii vor libertatea de a ieşi în pauze şi reducerea numărului de ore

Liceenii vor libertatea de a ieși în pauze și reducerea numărului de ore

Principalele nemulțumiri ale liceenilor sunt cauzate de prizonieratul din licee, de numărul mare de ore dintr-o singură zi și de aglomerarea materiilor dificile care îi solicită foarte mult pe elevi. Cum este și normal, multor adolescenți le place să comunice cu colegii, să stea la bârfă și să schimbe impresii și de aceea timpul alocat pauzelor li se pare prea scurt. Chiar dacă se pot întâlni după terminarea orelor, la un suc, în parc și pot discuta despre toți și despre toate, momentele prielnice de bârfă li se par recreațiile. „Eu aș vrea pauze mai lungi, pentru că nici nu apuc bine să mănânc și se sună, sau nu apuc să povestesc nici jumătate din ce am de spus că intră profesorul în clasă“, ne-a spus Marian D., elev de la Liceul „G. Călinescu”. Un alt tânăr ne-a spus că „este destul de greu să reziști șapte-opt ore la școală și să reintri, după fiecare pauză, exact la fix“. Elevi nemulțumiți că nu au unde să fumeze Printre adolescenții indignați se numără și elevii de la Grupul Școlar de Telecomunicații, care se simt prizonieri, separați de lume printr-un înalt gard de fier. „Pe lângă faptul că nu avem voie să ieșim în pauze și nu putem nici să sărim gardul pentru că este foarte înalt, trebuie să sunăm la poartă și când intrăm și când venim. Dacă elevul de serviciu lipsește puțin, așteptăm până deschide“, ne-a declarat Andrei, un elev de clasa a X-a de la Telecomunicații. El și colegii lui sunt nemulțumiți și de conducerea liceului, care le interzice să fumeze chiar și în curte. Dacă la unele instituții de învățământ, directorii le permit elevilor să fumeze în locuri special amenajate din incinta liceului, iar la altele trec cu vederea când îi prind pe tineri că fumează în locuri interzise, liceeni prinși în flagrant la Telecom sunt exmatriculați sau mutați la alt liceu. După cum spun tinerii de aici, aproape săptămânal au loc ședințe finalizate cu „mutarea disciplinară“ la alte licee sau exmatriculare. Și la Liceul „Ovidius“ elevii împărtășesc nemulțumirea referitoare la interzicerea părăsirii instituției școlare în timpul orelor sau al pauzelor. „Nu putem să mergem nici peste drum să ne cumpărăm ceva de la fast food, trebuie să ne re-zumăm să luăm pachet de la magazinul din liceu care nu este prea aprovizionat”, ne-a spus Mihai, de la „Ovidius”. Ore multe și dificile Liceenii ar vrea să aibă mai puține ore pe zi sau să înceapă programul mai devreme, ca să nu îi prindă noaptea în liceu pe cei care învață după-amiaza. „Am ore după-amiaza și cel puțin o dată pe săptămână, până la 8. Eu schimb două autobuze ca să ajung acasă, și nu îmi place că ajung la 9 seara”, ne-a declarat Elena , o elevă de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”. Și elevii Colegiului de Arte „Regina Maria“ vor să aibă mai puține ore și să nu fie nevoiți să se trezească prea de dimineață. „Noi avem lunea și marțea ore de la 7.45 la 15.30, adică nouă ore, ceea ce mi se pare foarte mult, deși facem și dansuri“, ne-a spus Ruhanda A., o elevă de la Colegiul de Arte. „Astăzi, de exemplu avem ore de matematică, biologie și chimie consecutiv, ceea ce nu îmi place pentru că sunt materii dificile, care solicită concentrare și atenție mare din partea elevilor“, este părerea unei alte eleve de clasa a IX-a, de la Liceul „Ovidius”. Liceul - locul care leagă prietenii Am întâlnit și elevi mulțumiți, pentru care totul e ok. Ei spun că știu să se adapteze vieții și programului de liceu, deoarece timpul trece și vor regreta anii în care erau liceeni. „Nici mie nu-mi convine că există atâta rigoare și strictețe, cum ar fi de exemplu faptul că nu putem ieși din școală, dar încerc să fac față solicitărilor școlii, până la urmă anii de liceu sunt frumoși. 