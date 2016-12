Liceenii din Medgidia au experimentat „Cum e să fii în vârstă”

La Casa de Cultură „I.N. Roman” din Medgidia, a avut loc deschiderea Festivalului Național al Șanselor Tale la care au participat elevi din clasa a IX-a E a Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, împreună cu directorul, prof. Marius Furtună.De asemenea, în Cabinetul de Limba engleză, a avut loc un foarte interesant experiment intitulat „Cum e să fii în vârstă?”, în care au fost implicați 30 de elevi din clasele a IX-a C, a X-a F, a XI-a C, coordonatori fiind prof. drd. Daniela Andronache, prof. Elena Chirea, dr. Natașa Peteu, prof. Carmen-Fella Țanu. Elevii au completat chestionare înainte și după experiment, au interpretat jocuri de rol, au participat la dezbatere tematică.Astăzi, în cadrul aceluiași Festival, este programat vernisajul unei expoziții de fotografie intitulată „Azi tineri, mâine bătrâni”, la care și-au adus contribuția elevii claselor a X-a C, a X-a E și a XI-a E, îndrumați de prof. diriginți Monica Nedelcu, Mirică Andreea și Iuliana Vasile, precum și prof. Carmen Țanu. După care, în laboratorul de biologie, este programată activitatea „Arborele genealogic - cunoașterea istoricului propriei familii - un pas spre autocunoaștere”, coordonator prof. Ionela Răduț.Sâmbătă, 24 noiembrie, pentru a accentua importanța unui comportament civic în conformitate cu legile în vigoare, prof. Andreea Mirică și Cristina Palu au organizat o vizită la Penitenciarul Poarta Albă, la care vor participa 23 de elevi. În timp ce, în cabinetul de limba latină, profesor coordonator Rodica Plugaru a invitat doi bunici să le vorbească elevilor clasei a XI-a F despre „Senectute - trecut și prezent”.