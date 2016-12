Liceenii din Eforie reprezintă România peste Ocean

Două echipe de elevi de clasa a IX-a de la Liceul „Carmen Sylva” din Eforie Sud vor pleca, în luna mai, la Houston, în statul american Texas, la olimpiada de proiecte I-SWEEEP, cu sprijinul financiar al Primăriei orașului Eforie.Cele două echipe de liceeni din Eforie s-au calificat la această olimpiadă ca urmare a câștigării locului I la Concursul Național de Știință și Tehnologie ROSEF 2014. Proiectele calificate sunt „Utilizarea dronelor în prevenirea incendiilor de vegetație” și „Studiul calității aerului în sălile de clasă”.„Am încercat în ultimii trei-patru ani să schimbăm atitudinea elevilor față de fizică și matematică, printr-un proiect în care am introdus noțiunea integrată de STEM, știință-matematică-tehnologie. Ideea de învățare integrată are un efect destul de puternic asupra copiilor și îi motivează foarte mult. Am achiziționat niște roboți cu care am lucrat inițial la nivel gimnazial și liceal, iar mai nou am început și cu nivelul primar. Sunt copii care au petrecut câte două-trei ore în plus pe lângă orele de curs și am avut bucuria, acum doi ani, să descopăr doi elevi de clasa a VII-a de excepție”, declara, anul trecut, prof. Florin Șerbu, de la catedra de fizică a Liceului „Carmen Sylva” din Eforie Sud.În mai 2015, proiectul liceenilor de la Liceul „Carmen Sylva” din Eforie Sud a fost premiat cu argint la olimpiada de invenții din Texas. Conceput de către elevii Paul Paraschiv, Andreea Ghena și Vlad Neagu, proiectul premiat, intitulat „Utilizarea dronelor în prevenirea incendiilor de vegetație”, a constat în elaborarea unui hexacopter dotat cu senzori, care înregistrează date referitoare la temperatura și umiditatea aerului, detectând prezența fumului și a flăcărilor. Datele sunt transmise la sol și stocate pe un calculator, iar pe baza lor se pot preveni și localiza incendiile de vegetație.Olimpiada de proiecte I-SWEEEP (International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiad) are loc la George R. Brown Convention Center din Houston. La competiție participă sute de proiecte, susținute de elevi din zeci de țări.