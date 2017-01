Liceenii de la „Traian”, experţi în IT

Liceenii de la „Traian”, experți în IT

Ştire online publicată Vineri, 20 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 9 februarie-6 martie, elevii Liceului „Traian” Constanța au participat la cel mai important Concurs internațional de proiecte IT din România (ediția a VII-a) destinat elevilor cu vârste cuprinse între 12-18 ani. Competiția este organizată de „LUMINA Instituții de Învățământ” în colaborare cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării și Inspectoratul Școlar al Municipiului București și reunește participanți din 30 dețări, printre care SUA, Rusia, Africa de Sud, India, Turcia, Bulgaria, Mexic, Macedonia, etc. Scopul acestui concurs este de a stimula și dezvolta spiritul de inovație și creativitatea elevilor, simțul estetic, abilitatea lucrului în echipă și de a utiliza tehnologia IT în promovarea problemelor contemporane ale societății. Pentru a acoperi cât mai multe domenii ale informaticii, concursul a fost împărțit în cinci categorii: „Digital Content”, „Programare”, „Artă pe calculator”, „Utilizarea unui sistem de control” și „Fotografia digitală”, elevii realizând proiecte ce atestă calitatea și foarte buna pregătire a lor în utilizarea calculatorului. Din cele 235 proiecte participante la concurs, s-au bucurat de aprecierea juriului cinci echipe ale Liceului „Traian”, alcătuite din elevi ai claselor a IX-a, a X-a și a XII-a, îndrumate de profesor Gabriela-Violeta Tănăsescu. Astfel, la categoria Digital Content s-a calificat în finală proiectul cu tema „Dance&Dare”, constând într-o pre-zentare specială a celor mai cunoscute stiluri de dans, iar a doua categorie unde Liceul Teoretic „Traian” are patru echipe finaliste este cea de „Fotografie digitală” cu tema „Natura vs. Technology”. Concursul încurajează comunicarea și schimbul intercultural, oferind elevilor șansa de a-și demonstra valorile în care cred, valori pe care le susțin în proiectele lor. Proiectele finaliste vor fi susținute în fața unui juriu internațional, la București, în perioada 24-27 aprilie 2009.