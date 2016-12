Liceenii de la "Ovidius", premianţi la economie

Liceenii de la "Ovidius", premianți la economie

Recent, s-a desfășurat, la Colegiul Economic Buzău, ediția a V-a a Concursului interjudețean de economie și economie aplicată „Anghel Rugină”, la care au participat, la cele patru secțiuni, 48 de elevi de la colegiul economic gazdă, Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, Liceul Internațional de Informatică Constanța și Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța.Îndrumați de către dl. prof. Victor Mihalașcu, directorul CREE Constanța, liceenii de la „Ovidius” au obținut trei premii I prin Mara Bălașa (a XII-a B), Andreea Rebeca Alexe (a XI-a B) și Anca Dragomir (a XII-a E). Premiul II a fost obținut de Marina Culețu (a XI-a C), iar elevii Ariadna Șuțeanu (a XI-a C) și Marian Alexandru Popescu (a XI-a A) au obținut premiul III. Mențiuni au obținut Maria Bistrae (a XI-a C), Laura Georgiana Bolan (a XI-a C) și Vlad Pavalache (a XII-a F).Au mai participat Bogdan Marcu și Cristian Lascu (a XI-a E), Irina Leoveanu (a XI-a A), Illona Slabu (a XI-a C), Valentin Mihai Dospinescu (a XI-a G).„Aceste rezultate ale elevilor nu sunt întâmplătoare. Ele sunt rodul muncii intense și pasionate a acestora, unii participanți chiar la ediții consecutive”, a declarat prof. Victor Mihalașcu.