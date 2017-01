Liceenii de la „Călinescu” cercetează lacul Techirghiol

17 elevi din clasa a XI-a profil bilingv limba franceză, de la Liceul Teoretic „George Călinescu”, însoțiți de profesorul coordonator Marinela Mitrenga, s-au deplasat în localitatea Techirghiol pentru a vizita Sanatoriul Balnear și alte câteva obiective din localitate.Vizita este parte a Proiectului interguvernamental interdisciplinar româno-francez „De l’enseignement bilingue vers les filières francophones”, în care Liceul „Călinescu” Constanța este integrat din 2005, ca liceu-pilot, împreună cu alte 14 licee din țară. Proiectul presupune antrenarea elevilor din clasa a XI-a profil bilingv limba franceză în cercetarea unei teme specifice regiunii. Anul acesta, proiectul continuă cu o temă din realitatea județului nostru, respectiv „Lacul Techirghiol, între realitate și legendă”.Pe parcursul unui întreg an școlar, elevii bilingvi studiază și două discipline nelingvistice în limba franceză, iar în luna mai, proiectul se va termina cu proba anticipată a bacalaureatului, în cadrul căreia vor expune o sinteză și produsele finale ale muncii lor de peste an.„Proiectul «De l’enseignement bilingue vers les filières francophones» este o excelentă ocazie de a îmbina diverse metode de lucru, de a încuraja elevii în practica cercetării documentare, de a le stimula spiritul de inițiativă, dar și autonomia, raționamentul practic și rigoarea acestora. An de an, la liceul nostru, elevii de la bilingv franceză au ocazia, prin implicarea în acest proiect, să fie speciali, să facă școală «altfel» în fiecare zi”, ne-a declarat Cristina Zaharia, profesoară de limba franceză și directoare a Liceului Teoretic „George Călinescu” Constanța.