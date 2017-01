Liceenii constănţeni au susţinut examenele IELTS, la Colegiul „Mircea cel Bătrân“

Liceenii constănțeni au susținut examenele IELTS, la Colegiul „Mircea cel Bătrân“

Ştire online publicată Miercuri, 30 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 25 – 27 iunie, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” (CNMB) a avut loc prima sesiune de examene IELTS (International English Language Testing System). Buna pregătire a celor 32 de candidați (dintre care 23 elevi ai CNMB) i-a determinat pe aceștia să opteze direct pentru modulul academic. Testul IELTS este organizat de către departmentul ESOL (English for Speakers of Other Languages) al Cambridge University, în colaborare cu British Council - Departamentul examene IELTS România. IELTS este un test foarte util pentru a lucra sau studia într-o țară vorbitoare de limbă engleză. El evaluează capacitatea de comuni-care în limba engleză, pentru toate cele patru abilități lingvistice - ascultare, citire, scriere și vorbire. Peste 6000 de instituții educaționale, agenții guvernamentale și organi-zații profesionale din 120 de țări din întreaga lume (inclusiv Statele Unite) recunosc punctajele IELTS ca indicatori valizi și siguri ai capacității de comunicare în limba engleză. Cu peste 1,2 milioane de examene susținute anual, IELTS este unul dintre testele de engleză cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial. Următoarea sesiune de testare IELTS va avea loc în septembrie, tot la CNMB, organizator fiind prof. Bianca Matei, șef de catedră Limba Engleză.