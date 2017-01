Liceenii constănţeni au luat cu asalt universităţile străine

Liceenii constănțeni au luat cu asalt universitățile străine

Cele mai vizitate standuri, ieri, la Târgul Educațional World Education Fair, organizat de IntegralEdu, au fost ale celor șase universități din Marea Britanie, dar am găsit liceeni foarte interesați și de studiul în Danemarca. La standul Elveției, în schimb, nu era prea mare înghesuială, cei doi participanți - Cesar Ritz Colleges și IHTTI, School of Hotel Management, nefiind prea atractivi, poate și datorită costurilor mari pe care le presupune traiul într-o țară ca aceasta. La orele prânzului, circa 300 de constănțeni vizitaseră acest târg care le aduce mai aproape visul de a studia în străinătate. Unii dintre ei au sosit împreună cu părinții, care până la urmă sunt sponsorii principali și cel mai direct interesați de oferte. Am întrebat-o pe o elevă de la Colegiul Național „Regina Maria” de ce și-ar dori să plece să studieze în afară și ne-a răspuns foarte… suav că își dorește foarte mult să cunoască alți oameni, alte culturi și să schimbe peisajul gri de aici cu unul mai colorat. În schimb, o pereche de părinți ne-a mărturisit că nu își doresc neapărat ca unica lor fiică să plece peste mări și țări, dar își doresc ca atunci când finalizează studiile superioare să știe că are asigurat un loc de muncă. „Știm că avem în față un dublu sacrificiu, pe lângă cel material, adăugându-se lipsa ei, dar, gândind în perspectivă, ce îi oferă România în afara unui trecător ajutor de șomaj, este o variantă mai bună studiul în străinătate. Nici acolo nu suntem convinși că va găsi un loc de muncă, dar poate că are o plajă mai mare de alternative”, a mai adăugat mămica.