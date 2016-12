Liceeni de la "Ovidius", premii la NASA

Trei echipe de elevi ale Liceului Teoretic „Ovidius” Constanța au obținut premii și mențiuni la concursul anual NASA Space Settlement Design Contest 2015, organizat de celebra agenție spațială americană.La competiția organizată de NASA au participat în jur de 3.000 de elevi din peste 20 de țări, cu aproximativ 1.000 de proiecte.„În această întrecere dură, elevii noștri au câștigat trei premii importante: Premiul I, la categoria clasei a IX-a, premiul III (individual) la clasa a IX-a și o mențiune de onoare la clasa a XI-a”, a declarat prof. Cristinel Maga.Dar iată lista completă a câștigătorilor concursului NASA de la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța: Premiul I, cu proiectul „OPAL - A fragment of the Universe”: Adi Elif, Bianca-Maria Cosma, Ana-Iulia Enache, Anastasia Matei, Ioana-Despina Rofcea, Diana-Teodora Vrabie, prof. coor-donator Cristinel Maga; Premiul al III-lea, cu proiectul „Engineering... In the space”, autor Alin-Ilie Stoica (proiect individual), prof. coord. Cristinel Maga, și Mențiune, cu proiectul „Fahrenheit 451": Ștefan Alexandru Ionescu, Vaetis Robert, Amet Altay, Refigean Serhan, Albert Nedelcu, prof. coordonator Mariana Bahrim.Elevii câștigători, pe baza premiilor obținute, sunt invitați să participe la a 35-a Conferință anuală „International Space Development Conference” (ISDC), care se va desfășura în San Juan, Puerto Rico, SUA, între 18-22 Mai.