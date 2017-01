Liceeni care-şi regretă corectitudinea

Liceeni care-și regretă corectitudinea

Ştire online publicată Miercuri, 09 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Publicăm aceste opinii la adresa modului cum s-a desfășurat Bacalaureatul 2008 în județul Constanța cu speranța că și alți elevi vor avea curajul răspunderii și ne vor semnala cazurile lor. „Bună ziua, sunt un elev care a susținut examenul de bacalaureat în această sesiune iunie-iulie și sunt nemulțumit de rezultatele obținute. În schimb, am observat că foștii mei colegi, care abia treceau clasa, au niște note exagerat de mari, chiar pot spune de la 9 în sus. Acest lucru este strigător la cer. Am avut colegi care nu aveau peste 6 la Limba și literatura română pe parcursul celor 4 ani de zile și acuma pe listele de la Bacalaureat s-au trezit cu note de la 9.50 în sus. Nu este ceva dubios? Sau poate doar noroc să fi căzut pe subiect? Acest lucru nu este așa de grav în comparație cu modificarea notelor de pe o zi pe alta. De exemplu de la 8,50 la nota 10 și așa mai departe. Or fi greșit notele? Dar nu... acestea le apar în mediile de absolvire a celor 4 ani și bineînțeles al examenului de Bacalaureat. Doamna Director are chiar o listă cu elevii ce au fost favorizați la acest examen, dar nu o face publică, se teme și ea pentru postul ei. Toate aceste favoruri în schimbul sumei de 100 Euro, în fond o sumă modestă, dar foarte eficientă. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre acest caz și despre aceste mizerii care au reprezentat examenul de Bacalaureat veniți la Colegiul Economic Mangalia și uitați-vă pe listele de absolvire a celor 4 ani și apoi pe mediile de la Bacalaureat să vă convingeți, vă spun că nu se bat cap la cap. Mulțumesc de înțelegere. Și sper să se facă lumină în acest caz”. De la anonim_elev@yahoo.com „Bună ziua. Sunt din Constanta și am dat bacalaureatul anul acesta «megaproblemă». Am învățat la unul dintre cele mai prestigioase licee teoretice din județ, chiar din țară. Vreau să spun că am învățat pe rupte pentru acest examen, la română, fizică, matematică m1, limbi străine. Recunosc că din frică am dat bani... s-au strâns bani. 50 de RON de persoană… alții chiar mai mult. Ideea este că nu am copiat, deși circul care a fost în acest «măreț» liceu nu mi l-am închipuit niciodată. Profesori supraveghetori care îi ajutau pe elevi să își găsească fitzuicile respective, potrivite variantei extrase după ora 9:00, care spuneau că nu lasă să copieze toată clasa dacă nu dă toată lumea bani sau că nu sunt bani suficienți (cam 5, 6 milioane de profesor supraveghetor pe clasă), care ascundeau pachetele cu bani în spatele icoanelor (ironie). Recunosc că am dat și eu bani, dar doar pentru a mă consulta eventual la rezultate cu ceilalți. Din păcate, nu aveam cu cine, deoarece toți se bazau pe ciornele mele. După care au copiat pe rupte. Eu nu am folosit nici o sursă de inspirație și am avut marea surpriză de a vedea că am luat 9,50 la bac, în vreme ce toți cei care au copiat de la mine aveau 9,90, notă sub care nu credeam că mă pot încadra personal. A fost un șoc mare pentru mine să văd cum cei ce nu frecventau orele în timpul liceului, precum colegii mei pe care nu i-am văzut anii ăștia mai mult de 10 ori la școală au luat peste 9,80. De asemenea, chiar și șeful de promoție al liceului a avut media aproximativ cât a mea. A fost un circ. O mascaradă incorecta. Toți cei care au învățat pe parcursul liceului au avut medii mult mai mici decât cei care au copiat pe rupte. Aș vrea să se cerceteze de către DNA și să se facă dreptate. Având în vedere cele rezultate cel mai corect ar fi să nu se țină cont la facultate de mediile absolut NEMERITATE. Vă mulțumesc”. De la elena89 „Astăzi s-a terminat bacul!!! ce pot spune… doar că a fost costisitor. Liceul de Arte din Constanța protocol 150 lei, la probele de oral câte un buchet frumos de flori deci 4x50=200 lei, la română scris 40 lei micșorat cartea la Arexim și 50 lei pentru supraveghetoare să ne lase să ne inspirăm, același lucru și la geografie, deci alți 90 lei, proba la desen 100 euro (pentru 9 - 9,50) și la sfârșit proba de sport 250 lei... la final ajungem la suma de 1140 lei bacalaureat 2008". De la Pasca Alexandra