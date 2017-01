Lexis Constanţa – o confirmare a standardelor britanice

Lexis Constanța – o confirmare a standardelor britanice

Ştire online publicată Miercuri, 22 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Organizația Lexis Școli de Limbi Străine a lansat pe piața românească mai multe concepte, preluate apoi și de alte școli de limbi străine: cursuri pentru preșcolari, club de vară, școli de vară în țară și Marea Britanie, Grecia și Germania. Pentru aduți, programa are ca scop instrucția permanentă, în clasă și online, pentru asigurarea șanselor profesionale și a mobilității. Ce resurse mai are organizația Lexis România după 21 ani de la înființare?“Pentru noul an școlar 2014 – 2015 am pregătit servicii educaționale care să completeze oferta foarte diversificată de cursuri pentru copii: Limba engleză KIDS - cursuri pentru preșcolari. În cadrul acestor activități copiii sunt monitorizați de către trainerii Lexis în vederea pregătirii pentru viitoarele performante școlare și dezvoltarea abilităților personale într-un mod armonios. Într-un cadru competitiv dar prietenos, copiii își vor dezvolta capacitățile de comunicare și de implicare responsabilă, nu doar în activitățile individuale ci și în cele de echipă.Continuăm cu succes colaborarea cu Trinity College London. Noua formă de examinare pentru adolescenți și adulți – Trinity ISE – calificare recunoscută internațional la admiterea în învățământul superior și la angajare, este acum recunoscută și de Ministerul Educației, pentru echivalarea probei de comunicare în limba engleză la bacalaureat.Reușita cursurilor de engleză academică, atât pentru examenele Colegiul Trinity din Londra, cât și pentru Universitatea Cambridge, este materializată prin rezultatele din acest an ale cursanților de la Lexis Constanța: promovabilitate 100%. Prin colaborarea cu Colegiul Trinity, programa Școlilor Lexis se adaptează cerințelor Cadrului Unic European de Referință, în vederea pregătirii candidaților pentru viața reală din mediul academic și de la locul de muncă – pentru a oferi candidaților nu doar șansa angajării, dar și mobilitate și toleranță lingvistică.Pentru a face față solicitărilor primite din partea angajaților companiilor constănțene, am dedicat spațiu sporit studiului online pe platforma AXON PowerLearn. Și proiectele noastre nu se opresc aici. Surprizele vor continua și informațiile vor fi furnizate pe site-ul școlii. Dacă vreți să aflați mai multe despre cum se aplică standardele britanice la Lexis Constanța, vă invităm la lecțiile demonstrative, la serbările copiilor, la ședințele și seminariile cu părinții și nu în ultimul rând la discuțiile noastre pe Facebook.” (Ruxandra Florescu – director Lexis Romania)