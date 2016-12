Les Films de Cannes a Bucarest, pe 1 noiembrie

Sub umbrela Les Films de Cannes a Bucarest, pe 1 noiembrie, în capitală vor fi proiectate filme premiate la marile festivaluri internaționale în 2015, potrivit . Astfel, filmele "Taxi", premiat cu Ursul de Aur la Berlinale, "From Afar", recompensat cu Leul de Aur la Veneția, și "Dheepan", câștigătorul Palme d'Or la Cannes, vor putea putea fi vizionate la Cinema Studio în aceeași zi, în cadrul unei serii de proiecții suplimentare evenimentului Les Films de Cannes a Bucarest.Evenimentul se desfășoară între 23 și 29 octombrie, dar spectatorii se vor bucura de încă trei zile de proiecții, doar la Cinema Studio, după încheierea oficială a evenimentului. În toate cele trei seri: 30 și 31 octombrie și 1 noiembrie va rula filmul premiat cu Palme d'Or, "Dheepan", iar pe 31 octombrie, începând cu ora 11, este programat "Arabian Nights", filmul de 338 de minute al lui Miguel Gomes."Our Little Sister", de Hirokazu Kore-Eda, "Taklub", al lui Brillante Mendoza, și "La Tierra y la Sombra", de Cesar Augusto Acevedo - distins cu Camera d'Or sunt celelalte filme care beneficiază de câte o proiecție suplimentară. Pe 1 noiembrie, la Cinema Studio, maratonul filmelor premiate — numit "Ziua de Aur"—va începe la 16,45 cu "Taxi", în regia lui Jafar Panahi, distins cu Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin, în februarie. De la 18,45, acțiunea se mută în Venezuela, țara regizorului Lorenzo Vigas, care și-a adjudecat Leul de Aur la Festivalul de la Veneția cu un debut foarte puternic, "Desde Alla/ From Afar". "Ziua de Aur" se încheie, la 20,45, cu "Dheepan", filmul încununat cu un Palme d'Or la Cannes 2015. În timpul festivalului, "Dheepan" va fi prezentat la București chiar de regizorul Jacques Audiard, unul dintre cei mai apreciați cineaști ai momentului. Audiard va sta de vorbă cu spectatorii și va susține un masterclass la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC), pe 26 octombrie, de la ora 11,00. Peste 30 dintre filmele din selecția Festivalului de la Cannes, 12 dintre ele premiate, pot fi văzute pentru prima dată în România între 23 și 29 octombrie, la Cinema Pro, Cinema Studio și Cinema "Elvira Popescu", la Les Films de Cannes a Bucarest. Alături de Jacques Audiard, regizoarea și actrița Emmanuelle Bercot se află printre invitații speciali ai ediției se află, care va deschide Les Films de Cannes a Bucarest cu "La tete haute".