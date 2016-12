Lecturi de week-end

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

„Prea multă fericire” - singura apariție editorială în limba română a câștigătoarei premiului Nobel pentru Literatură 2013, Alice Munro (82 ani), este din nou în librăria Cărturești.Scriitoarea canadiană de proză scurtă Alice Munro a fost numită „a master of the contemporary short story”, în cadrul anunțului oficial. Munro este a treisprezecea femeie căreia i-a fost acordat acest premiu de la înființarea lui, în 1901, și până în prezent și al doilea scriitor canadian (primul fiind Saul Bellow în 1976). Premiul, în valoare de 770.000 de lire sterline îi va fi înmânat în cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe 10 decem-brie 2013 la Stockholm (data morții lui Alfred Nobel).Fiind adesea compa-rată cu Anton Cehov, Alice Munro abordează moralul uman, una dintre temele ei predilecte fiind aceea a dilemelor înfruntate de tinerele fete crescute în orașele de provincie.Singura apariție editorială în limba română este volumul „Prea multă fericire”, publicat de Editura Litera. La data decernării premiilor Nobel din acest an, tirajul acestuia era, din nefericire, epuizat.„Cu dezvăluirile ei despre vremelnicia și precaritatea existenței confortabile de zi cu zi, această carte îți dă fiori... o capodoperă a ficțiunii contemporane” - Sunday Times.„Cea mai recentă colecție de proză scurtă a lui Alice Munro îi reafirmă intuiția pătrunzătoare... Una dintre cele mai oneste și mai exigente proze ale timpului nostru” - The Times.„Alice Munro scrie cu o limpezime uimitoare, matematică, și cu o minunată înțelegere a lucrurilor” - Telegraph.„Un stil deopotrivă calm și deliberat, fluid, dar bine controlat, puternic, dar plin de compasiune, iată ceea ce dă profunzime privirii ei asupra condiției umane” - The Scotsman.