Lecţie de ocrotire a naturii la Pepiniera Mamaia

Lecție de ocrotire a naturii la Pepiniera Mamaia

La inițiativa Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, cu care Școala cu clasele I-VIII „Remus Opreanu” colaborează, elevii claselor a II-a C și a IV-a C, îndrumați de prof. Mirela Enuță și Marinela Mutuligă, au vizitat Pepiniera Mamaia, aparținând Direcției Silvice Constanța. Copiii și-au format primele impresii despre mediul înconjurător, au fost instruiți să iubească natura, s-o îngrijească, ei fiind cel mai ușor de convins de importanța ocrotirii naturii, iar prin ei avem speranța că și părinții lor se vor convinge de acest lucru. Transportul a fost asigurat de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța. Acțiunea s-a înscris în cadrul activităților de ocrotire a naturii desfășurate cu prilejul sărbătoririi Lunii Pădurii și a avut ca obiectiv principal sensibilizarea elevilor și implicarea lor în acțiuni de ecologizare, de protejare a naturii.