Lecţie de bune maniere oferită copiilor cu dizabilităţi

Lecție de bune maniere oferită copiilor cu dizabilități

La Centrul școlar pentru educație incluzivă „Albatros” s-a organizat, ieri, o activitate educativă intitulată „Codul bunelor maniere în școală și societate”. Lăcrămioara Amariei, profesoară a unității de învățământ, a pregătit pentru elevi o prezentare power-point cu principalele reguli de conduită în public, luând ca ghid cartea Aureliei Marinescu, „Codul bunelor maniere astăzi”, urmând ca apoi elevii să ilustreze practic ceea ce știu de acasă. Activitatea a făcut parte dintr-o suită de evenimente organizate în această școală, sub egida „Festivalului național al șanselor tale”, care are loc în toată țara în perioada 8 - 13 decembrie și care a ajuns la a IX-a ediție. Elevii prezenți au gustat în special jocul de roluri care a urmat prezentării teoretice, la care au fost bucuroși să participe. Activitățile programate pentru săptămâna aceasta continuă, astăzi, cu un atelier de lucru pe tema „Elevul cu tulburare de hiperactivitate vs. elevul hiperactiv” organizat de psihologul școlii Burgaslis Eleni. Lecții de toleranță Centrul școlar pentru educație incluzivă „Albatros” nu este altul decât fostul Liceu Economic Special, care s-a mutat în 2003 din zona peninsulară la actuala locație. „De doi ani suntem Centru Școlar pentru Educație Incluzivă. Aceasta este o formă de educație în care copii din educația de masă sunt aduși alături de copii din învățământul special, sau cei din învățământul special, cu cerințe educative speciale, sunt incluși în învățământul de masă. Noi, prin definiție, am fost o unitate de învățământ special. Adică, am școlarizat copii cu cerințe speciale, cu ușoare dizabilități. Normal, ar fi trebuit ca acești copii să fie integrați în învățământul de masă. Ei nu pot fi integrați unul câte unul, pe aici sau pe acolo, și atunci noi am făcut pasul invers: am adus învățământul de masă la noi la școală. Asta nu înseamnă că am făcut incluziune, dar în clasa de învățământ de masă avem integrați doi-trei copii care au făcut față cerințelor testului de evaluare inițial”, a declarat directorul școlii, Nicoleta-Luminița Ristea. Directoarea crede că elevii care provin din învățământul de masă au și ei de câștigat prin faptul că se află alături de elevi cu dizabilități, „Învață să fie toleranți. Învață să îi ajute pe ceilalți. Învață să ajute, învață să fie altfel, să gândească și să coboare la alte niveluri, să-și schimbe mentalitatea și să relaționeze în funcție de persoana cu care intră în contact”. Proiecte de extindere spre binele educației incluzive Actuala clădire s-a ridicat cu bani veniți de la Banca Mondială. Școala dispune de o bază materială de invidiat, cu săli de clasă mici, în care profesorii și elevii comunică mult mai bine, și cu dotări de ultimă oră, pentru lecții pe calculator. Fiind vorba de copii cu diferite dizabilități, „lecțiile care se bazează pe comunicarea vizuală sunt mai eficiente, decât formele tradiționale în care profesorul scrie cu o mână pe tablă și șterge cu cealaltă“, spune Ristea. Școala dispune și de o sală de kinetoterapie pentru elevii care au nevoie de exerciții de gimnastică speciale. „În curând se va încheia și construcția unui alt corp de clădire, unde se vor afla ateliere, laboratoare, și tot ceea ce înseamnă cabinet pentru estetica și igiena corpului omenesc. Din primăvară începe construirea unui complex terapeutic în continuarea noului corp de clădire. S-a câștigat un proiect de extindere, pe axa prioritară III, regiunea sud-est” spune directoarea școlii, încrezătoare.