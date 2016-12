"Lecţia" lui Tudor Gheorghe, pe scena Teatrului "Oleg Danovski"

"Lecția" lui Tudor Gheorghe, pe scena Teatrului "Oleg Danovski"

Tudor Gheorghe se va prezenta în fața constănțenilor, în acest week-end, cu două spectacole.Primul are loc sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 19, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. „Lecția” este un spectacol în care regăsim fragmente din istoria națională și reflectări asupra esenței limbii strămoșești. Publicul constănțean va avea ocazia să descopere scriitura poeților români de geniu în muzica inconfundabilă a lui Tudor Gheorghe.Spectacolul va fi presărat cu momente de umor de mare finețe.Tudor Gheorghe nu are pretenția de a „preda” o lecție publicului său, ci mai degrabă de a readuce în atenția publicului acele coordonate valorice pe care orice român de rând le simte. Prin această „Lecție”, Tudor Gheorghe invită publicul să-și amintească de zestrea spirituală a poporului român. Artistul a declarat despre acest spectacol pregătit pentru constănțeni că este o „pledoarie pentru păs-trarea curățeniei limbii române”.„The Best of Taraf” este cel de-al doilea spectacol pregătit de Tudor Gheorghe pentru duminică, 26 apri-lie, de la ora 19. Cele mai frumoase cântece popu-lare vor fi prezentate de Tudor Gheorghe împre-ună cu instrumentiștii Virgil Iordache (vioară), Floricel Gheorghe (țambal), Liviu Preda (braci) și Ionel Feraru (contrabas). Instrumentiștii vor încânta din nou publicul printr-un spectacol cu profunde valențe spirituale, făcând o incursiune superbă prin folclorul tradițional românesc. Concertul „The Best of Taraf” va cuprinde o sinteză a celor mai frumoase melodii de muzică populară ale maestrului Tudor Gheorghe, fiind presărat și cu momente solistice realizate cu înaltă măiestrie de către membrii tarafului ce-l acompaniază pe marele artist român.