Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța

Lebede cu draci în picioare

Duminică seară, constănțenii sătui de știri șocante, filme violente și talk-showuri cu invitați permanenți au avut de ales între un spectacol de balet rus și o premieră de operă. Premiera operei „Don Pasquale”, de Donizetti, a deschis a XXXVII-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, organizat de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța și poate din patriotism local ar fi trebuit să alegem această invitație. Totuși, am luat drumul Casei de Cultură, pentru a vedea dacă într-adevăr balerinii ruși sunt pe măsura laudelor care se aduc școlii sovietice de balet. Și am remarcat în sală de la doamne distinse trecute și de a doua tinerețe, careși-au scos de la naftalină blănurile, și până la fetițe de-o șchioapă, probabil cursante ale uneia din școlile de balet existente la noi. Trupa de balet clasic rus de origine ucraineană care a deschis cu Constanța turneul spectacolului „Lacul Lebedelor” este condusă de artistul emerit „în patru țări” - după cum îl recomandă Rada, impresara turneului - Vladimir Troschenko, cel care a făcut pereche cu celebra balerină Nadejda Pavlova. „Față de data trecută i-am rărit”, ne-a povestit impresara Rada. „Eu sunt bolnavă după sincronizare și dacă tot fac dosare, le iau vize și mă ocup de ei, fac casting și îi aleg pe cei mai buni. Fiecare balerin are încă trei persoane în rezervă și îi schimbăm dintre ei pe cei leneși. Toți sunt perfecți, pentru că după facultate și doi ani munciți din greu la teatru n-ai cum să fii mai slab decât celălalt. Cel mai mare are 46 de ani și cel mai mic 22 ani. Sunt și două cupluri, care se vede că-s mai puternice, pen-tru că muncesc non-stop”, a continuat același interlocutor. „Tot ce vedeți pe scenă i se datorează maestrului Vladimir. Picioarele nu pot fi comparate niciodată. Tehnica de a băga draci în picioarele copiilor vine de la tată (regizorul și coregraful Vladimir Troschenko - n.r.), care le pune sare pe masă. Sufletul și dăruirea pentru public sunt numai de la tată”. L-am întrebat de curiozitate pe maestrul Troschenko ce salarii au balerinii ruși, pentru a încerca o comparație cu ai noștri: „Asta este taină comercială, nu se spune”. Un prinț cam „balșoi“ Excepționalul balet „Lacul Lebedelor”, compus de Piotr Ilici Ceaikovski în 1877, cel mai vizionat spectacol de balet din toate timpurile, are la origine o poveste germană al cărei subiect este lupta dintre dragoste și forțele răului. Libretul baletului a fost scris de către Vladimir Berghicev și V. Ghelzer, având ca sursă de inspirație o veche legendă. Transpus în scenă cu multă grație de celebra trupă de balet de origine ucraineană, spectacolul a avut, totuși, parte de un prinț Siegfried cam „balșoi”, nu atât pe cântar, cât mai ales prin diferența mare de amplitudine a mișcărilor. Când ești înconjurat de linii acrobatice deosebite, chiar și fără studii de specialitate realizezi, ca spectator, că ceva lipsește. Data trecută a lipsit sincronizarea. Acum așteptăm cu maxim interes premiera aceluiași balet „Lacul Lebedelor”, de Ceaikovski, programat pe 19 noiembrie, în încheierea Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului de la Teatrul „Oleg Danovski” din Constanța și care îi va avea ca soliști pe Adina Tudor și Gigel Ungureanu, prim balerini ai Operei Naționale din București, alături de corpul de balet al companiei constănțene.