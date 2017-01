Laureatul Nobel Orhan Pamuk, favorit la premiul „Ovidius”, de la Neptun

Laureatul Nobel Orhan Pamuk este invitatul de onoare al festivalului „Zile și nopți de literatură“, ce va avea loc la Neptun și Mangalia, între 7 și 11 iunie, iar printre cei care au primit invitații de la organizatorii evenimentului se numără și scriitori din Marea Britanie, Polonia, Olanda. Ca în fiecare an, invitatul special al organizatorilor este și favorit la marele premiu al festivalului. Potrivit unui comunicat al Uniunii Scriitorilor din România, invitați în acest an sunt: Arnon Grunberg (Olanda), Attila Bartis și Peter Esterhazy (Ungaria), George Szirtes, Fiona Sampson și Peter Waugh (Marea Britanie), Sonja Harter (Austria), Steinar Lone (Norvegia), Irina Denejkina și Andrei Kurkov (Rusia), Slavenka Drakulic și Igor Stiks (Croația), Samuel Abraham (Slovacia), Lidjia Dimkovska și Ermis Lafazanovski (Macedonia), Ales Mustar (Slovenia), Kristiina Ehin (Estonia), Agi Mishol, Naim Araidi și Riri Manor (Israel), Takis Theodoropoulos (Grecia), Dennis O’Driscoll, Eiléan Ní Chuilleanáin și Gabriel Rosenstock (Irlanda), Mercedes Monmani și Ernesto Perez Zuniga (Spania), Roberto Pazzi (Italia), Adolf Muschg (Elveția), Christopher Bakken și Jean Harris (SUA), Yasuhiro Yotsumoto (Japonia), Jerzy Jarniewicz și Piotr Sommer (Polonia). Programul festivalului va cuprinde două lecturi de poezie, la Complexul „Ambasador” din Neptun, și trei sesiuni ale tradiționalului colocviu, la un hotel din Mangalia, cu tema „Viitorul literaturii, literatura viitorului”. Un juriu format din Nicolae Manolescu (președinte), criticul literar Alex Ștefănescu și scriitoarea Ioana Pârvulescu va acorda Marele Premiu „Ovidius“, în valoare de 10.000 de euro, unei personalități a literaturii mondiale. „Premiul festivalului, în valoare de 5.000 de euro, va fi acordat unui scriitor tânăr aflat la începutul carierei”, arată organizatorii, ca o noutate a ediției din acest an. La ediția 2007, poetul, romancierul și regizorul Evgheni Evtușenko a câștigat Marele Premiu „Ovidius”.