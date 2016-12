Lansări de valoare la noua ediţie a Sesiunii Pontica

Lansări de valoare la noua ediție a Sesiunii Pontica

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța găzduiește, începând de astăzi, o nouă ediție a Sesiunii Științifice Internaționale Pontica - Istorie și arheologie în spațiul vest-pontic.Deschiderea oficială a sesiunii este programată astăzi, la ora 11, la sediul MINAC, din Piața Ovidiu, în sala „Adrian Rădulescu”. Cu acest prilej, vor fi lansate volumele Pontica XLVIII - XLXIX (2015 - 2016), Moesica et Christiana: studies in honour of Professor Alexandru Barnea, Monede bizantine descoperite în mediul rural din nordul Dobrogei, secolele VII - XV (Gheorghe Mănucu - Adameșteanu).