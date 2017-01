La Telecomunicaţii, profesorii, elevii şi părinţii au propriile ghiduri

La Telecomunicații, profesorii, elevii și părinții au propriile ghiduri

Începând din acest an școlar, cadrele didactice de la Grupul Școlar Electrotehnică și Telecomunicații, precum și elevii și părinții lor vor avea la dispoziție caiete speciale care să îi îndrume în activitate. „Având în vedere faptul că Grupul Școlar Electrotehnică și Telecomunicații urmărește aplicarea standardelor de pregătire impuse de Uniune, am introdus, din acest an școlar, documente specifice care să permită situarea școlii la aceste niveluri", ne-a declarat directorul Gheorghe Gavrilă. Primul document, „Ghidul profesorului", conține materiale obligatorii pentru fiecare cadru didactic, în concordanță cu reglementările Ministerului Educației, în timp ce „Jurnalul Profesorului" este un document de evidență a tuturor activităților și evaluărilor pe care profesorii le fac la ore. „Caietul de pregătire practică" atestă modul în care elevul a reușit să parcurgă și să-și însușească modulele, temele și lucrările la nivelul standardelor cerute de calificarea pe care urmează să o obțină. Ultimul document, „Ghidul elevului/părintelui" conține capitole despre calitatea de elev, despre drepturile, obligațiile și sancțiunile elevilor, precum și informații legate de transferul lor și șansele pe care le au absolvenții acestei școli. Potrivit directorului Gheorghe Gavrilă, toate documentele sunt rodul experienței câștigate de elevi și profesori în urma participării la lor la diverse proiecte europene.