La Sibiu, Patriarhul Bartolomeu a făcut apel la unitate

Sibiul se află și astăzi în centrul atenției bisericilor creștine din lume în a treia zi a Adunării Ecumenice Europene. Ieri, peste 3.000 de persoane au participat la o rugăciune comună a tuturor cultelor creștine. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a cerut celor aproximativ 2.500 de participanți la cea de-a treia Adunare Ecumenică Europeană, ce și-a început miercuri lucrările, să fie uniți și să sprijine orice dialog ecumenic, „chiar și în cele mai contradictorii situații”. „Să sprijinim orice dialog ecumenic, pe baze egale, chiar și în cele mai contradictorii situații”, a spus înaltul prelat. „Bazele unei noi Europe nu se pot limita la aspecte economice, politice, financiare. Ele trebuie să cuprindă mai multe. Atât cât putem, suntem hotărâți să contribuim la o Europă socială, umană, luminată de Iisus Hristos. Noi ne afirmăm credința în aceste valori creștine, mai ales în condițiile în care în societatea contemporană predomină confuzia valorilor”. Bartolomeu I, cunoscut pentru implicarea în problemele ecologice, a făcut apel și la grija pentru mediul înconjurător și a propus stabilirea zilei de 7 septembrie pentru post voluntar în lupta pentru planetă. La rândul său, președintele Traian Băsescu, prezent la eveniment, a spus că adunarea, care se desfășoară la Sibiu, „un veritabil model de întâlnire și conlucrare dintre culturi și confesiuni religioase”, are loc pentru prima dată într-o țară majoritar ortodoxă, „ce a pregătit evenimentul de astăzi prin vizita istorică a Papei Ioan Paul al II-lea din 1989". Adunarea Ecumenică se desfășoară la Sibiu până pe 9 septembrie. Prima adunare a avut loc în 1989 la Basel, Elveția (țară majoritar protestantă), iar a doua în 1997 la Graz, Austria (țară majoritar catolică). ÎPS Daniel, locțiitor de Patriarh: „Unirea bisericilor nu se poate face peste noapte“ Bisericile din întreaga lume se unifică sub conducerea lui Hristos, însă această unire nu se poate face peste noapte, după „secole întregi de dezbinare și de ură între creștini”, a declarat locțiitorul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ÎPS Daniel. ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), a declarat, la Sibiu, că unirea bisericilor necesită „o educație, o pregătire”, dar și că „e mai bine să fim în dialog, decât în ceartă”. Locțiitorul de Patriarh a spus și că BOR este o biserică deschisă spre dialog. „Mai ales ajutăm prin exemplul conviețuirii pașnice în Transilvania de secole, între ortodocși, catolici, protestanți, deci avem o Europă în miniatură”, a explicat Mitropolitul Daniel. Potrivit lui ÎPS Daniel, BOR intră acum într-o nouă etapă: „Noi, ca țară membră a UE, trebuie să aducem o mărturie creștină mai intensă, deoarece suntem a doua biserică ortodoxă din lume, ca populație, după Biserica Ortodoxă Rusă. 