Directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, Gheorghe Ungureanu:

„La patru ani, «O noapte furtunoasă» înainte de alegeri”

Directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, Gheorghe Ungureanu, este într-un freamăt constant. Vorbește cu impresarii, aduce spectacole, le pune în program, le promovează, dar le și scoate dacă vede că toată munca sa e în zadar.L-am prins la vorbă pe directorul Gheorghe Ungureanu când tocmai isprăvise de pus țara la cale cu organizatorii evenimentului BZN în România - Constanța (spectacol pentru care s-au pus în vânzare bilete și la Casa de Cultură). De vreo doi ani, vrea să aducă baletul pe gheață de la Sankt Petersburg pe scena Casei de Cultură constănțene. Are această ambiție care nu-i dă pace și crede cu tărie că anul viitor va reuși, undeva prin februarie, să le facă această bucurie constănțenilor.Până atunci…, dacă ieri, la spectacolul lui Tudor Gheorghe sala a fost arhiplină, ei bine, nu același lucru se întâmplă și la celelalte evenimente.„La concertul lui Aurelian Temișan s-au dat 15 locuri, cred că-l anulez. La Narghita la fel”, ridică el din umeri. „Când a apărut la nu știu ce emisiune pe tv, au început să mă-ntrebe toți «Dom’le, dar la Constanța când o aduceți?». Am zis hai s-o aduc, dar hai să nu fie singură și i-am adus și invitați pe Nae Lăzărescu, Vasile Muraru, Ionuț Dolănescu. Am pus doi pe un bilet, nu s-a vândut nimic. Ce să fac mai mult de atât?”La „Maitreyi”, spectacol ce se va juca pe 20 noiembrie, cu Maia Morgenstern și Vlad Zamfirescu, biletele s-au vândut destul de bine, în special că au o promoție care a prins. Sunt 100 de locuri pe promoția: doi inși pe un bilet de 90 de lei.„Stăpânii rulotei”, premiera lui Dan Tudor de pe 30 noiembrie, a vândut aproximativ 100 de bilete, iar prețul este de 30 și de 40 de lei, spre deosebire de concertul Vița de Vie, care la o zi după, mai exact pe 1 decembrie, nu a vândut decât două bilete.Directorul Ungureanu este foarte mulțumit de cum merge spectacolul lui Dan Tudor, „Gaițele”, cu Florina Cercel, Rodica Popescu Bitănescu și Ileana Stana Ionescu. După ce s-a jucat cu casa închisă de două săptămâni în septembrie, acesta a fost programat din nou pentru 3 decembrie, când se pare că va avea același succes (măsurat în vânzări de bilete). Spectacolul programat pe 6 decembrie este „O scrisoare pierdută”, a Teatrului de Comedie, cu Marcel Iureș în rolul lui Cațavencu, George Mihăiță în rolul lui Agamiță Dandanache și Vizante pe post de Tipătescu. „Deja a început să meargă”, e încântat directorul, „o aduc din patru-n patru ani, înainte de alegeri”. Directorului i se simte zâmbetul șugubăț prin telefon. Vorba aia, dacă nu știm cu cine votăm… „hâc!”, măcar să ne amintim că nu-i nimic nou sub soare.Gheorghe Ungureanu e împăcat. Știe că nu pot avea succes toate spectacolele pe care le propune și se adaptează din mers. În atâția ani, a remarcat că și publicul este destul de inconstant și surprinzător.Totuși, i s-a părut extraordinar faptul că la Tudor Gheorghe s-au epuizat biletele cu trei săptămâni înainte.„A fost un record. Se mai terminau cu 2-3 zile înainte, dar niciodată nu s-au vândut toate cu trei săptămâni. Am suplimentat locurile, am mai pus 40 de scaune în sală, s-au terminat imediat. Tudor Gheorghe e un fenomen. Deși, în 2002, când am început să-l aduc, nu se-nghesuia lumea. Spectacolul se ținea cu 300 de inși în sală. Acum merge în turneu cu casa închisă. Îmi pare rău pentru cei care n-au apucat bilet și voiau să-l vadă. De-acum, la anu’…”