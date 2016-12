La oral, toţi sunt buni: "De-ar fi la fel tot Bacul… Doamne ce fericire ar fi!"

La oral, toți sunt buni: "De-ar fi la fel tot Bacul… Doamne ce fericire ar fi!"

O parte din cei 5.266 de absolvenți de liceu constănțeni care s-au înscris pentru a susține prima probă orală a Bacalaureatului 2015, sesiunea de vară, s-au prezentat ieri în fața comisiei pentru a-și demonstra virtuțile oratorice, că doar despre aceasta este vorba, în principal.În unele dintre cele 51 de centre de examen, ieri a fost și singura zi a acestei probe la limba și literatura română, întrucât s-au înscris puțini candidați.Este și cazul Liceului Tehnologic „Ioan N. Roman” din Constanța, unde au fost doar 23 de candidați, cu toate că, așa după cum ne declara prof. Daniela Flonder, director, au finalizat studiile aproape 50 de liceeni, dar nu s-au simțit în stare să dea piept cu examenul maturității. Ca dovadă, la ieșirea din probă, unul dintre elevii acestui liceu nici n-a reușit să-și mai amintească cine era autorul textului pe care l-a avut de analizat: „Parcă Ion și mai nu știu cum, mă scuzați, dar sunt încă emoționat”.La polul opus, chiar incomparabil, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” aveam să stăm de vorbă chiar cu una dintre șefele de promoție, Ioana Oprea, căreia i-a picat un fragment dintr-un editorial semnat de Irina Mavrodin, la subiectul 2 solicitându-i-se să dezvolte importanța literaturii în evocarea unor evenimente. Moment în care eleva Oprea a început să ne povestească, în curtea liceului, tot ceea ce a presupus acest subiect. Colegei ei i-a picat un text non ficțional din Jean Bart, la subiectul 2 solicitându-i-se să dezvolte importanța călătoriilor.La Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, elevii erau relaxați, ba chiar au refuzat să ne mai povestească prin ce subiecte au avut de trecut. „De-ar fi la fel tot Bacul… Doamne ce fericire ar fi!”, ne-a răspuns unul dintre liceenii tocmai ieșiți din probă.Ce se cere la cea mai ușoară probăLa primul subiect elevii au primit un text literar sau non literar, pe marginea căruia au avut de răspuns la câteva întrebări, de genul: Cine este receptorul textului? Care este tipul textului (argumentativ, descriptiv, epistolar, informativ, memorialistic, narativ etc.)? În ce stil funcțional poate fi încadrat textul? Ce idei importante reies din text (idei, argumente, fapte, opinii)?La cel de-al doilea subiect, elevii și-au argumentat opinia cu privire la o temă, formulând o opinie despre creație versus vis, despre influența mediului asupra unei persoane, despre rolul confesiunii, despre călătorii, despre critici, despre scriitori, despre importanța locurilor tradiționale, cu privire la importanța prieteniei, cu privire la un text memorialistic, despre importanța istoriei, despre iubire la adolescenți, despre importanța lecturii și altele.Așadar, vorbim de o probă la limita banalului, care nu poate fi picată decât în cazul în care vreun candidat are proasta inspirație să încerce să copieze. Dar ce?