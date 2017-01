La mulţi ani, Maria Lupu!

La mulți ani, Maria Lupu!

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 19, o putem vedea pe scena Teatrului de Stat cu premiera aniversară „Să ne răzbunăm, iubito!”, de Georges Feydeau, în regia Feliciei Dalu. Maria Lupu nu-și serbează doar ziua de naștere, ci și împlinirea a 30 de ani de carieră. Pe 11 octombrie își serbează ziua de naștere Maria Lupu Vasilescu, cunoscută actriță a Teatrului de Stat Constanța. A debutat în 1979, începându-și cariera la Teatrul de Păpuși Constanța. A fost distribuită în peste 40 de premiere regizate de Andrei Belgrader, Claudiu Cristescu, Ștefan Lenkisch, Silviu Purcărete, Kovacs Ildiko, Margareta Niculescu, Cristian Pepino, Mona Chirilă. În 1982 a jucat în spectacolul „Hecuba”, montat de Silviu Purcărete la Teatrul Dramatic Constanța. Tot aici a mai jucat în spectacole precum „Oedip”, regia Andrei Mihalache și Dominic Dembinski (1986) și „Troia in flăcari”, în regia lui Andrei Mihalache (1987). La Teatrul de Revistă „Fantasio”, publicul a putut s-o vadă pe Maria Lupu evoluând în spectacolele „Să trăiască răposata”, „Love story în lift”, „Zaraza de la Alcazar”, „Grevă la Fantasio”, „Dragostea și tranziția”, „Se caută un mincinos”, „Al doilea glonț”, „Cheia succesului”, „Falstaff story”, „Nimeni nu ne vrea”, „Cazino Fantasio”, „Să vezi și să nu crezi”, „Hotel Fantasio”, „Am pierdut ultimul tren”, „Pudra de talk-show”, „Sfânt și păcătos”, „Săracu’ Gică”, „Ambulanța veseliei”. La Teatrul Național Constanța a jucat în spectacolele „Interesul general”, în regia Feliciei Dalu „Îndrăgostiții din Ancona”, regia Andrei Mihalache, „Îmblânzirea scorpiei”, regia Paul Bargetto, „Bună seara, domnule Wilde!”, regia Bogdan Caragea, „Șatra”, regia Beatrice Rancea, „Spălăm copilul, sau facem altul?”, regia Vincent Masterpaul, „Serenada” și „Vulpea filozof”, regia Paul Bargetto. Cele mai recente spectacole în care a evoluat la Teatrul de Stat sunt „Scaiul”, în regia lui Ion Lucian, „Pescărușul”, regizat de Ioan Cărmăzan și „Strangers in the night”, realizat de Sorin Militaru. Actrița nu a stat departe nici de film, radio sau televiziune, colaborând cu posturi de radio sau TV locale și naționale, iar pe marele ecran a apărut în 1978, cu filmul „Mijlocaș la deschidere”, în regia lui Dinu Tă-nase și „Somnul insulei”, regizat de Mircea Veroiu (1993). Activitatea sa a fost apreciată și la nivel înalt, fiind premiată la Festivalul Național al Teatrelor de Revistă, edițiile din perioada 1994-1999. Sâmbătă, 10 octombrie, ora 19, și duminică, 11 octombrie, de la aceeași oră, o putem vedea la Teatrul de Stat în comedia „Să ne răzbunăm, iubito!”, alături de soțul său, Mihai Sorin Vasilescu, și de colegii Eugen Mazilu, Dan Cojocaru, Liliana Bărăscu / Laura Iordan, Mirela Pană, Adrian Dumitrescu și Cosmin Mihale. Proiectul îi aparține Mariei Lupu, care a colaborat la realizarea acestuia cu Fundația „Fantasio”.