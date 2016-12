La mulţi ani, maestre Tudor Gheorghe!

La mulți ani, maestre Tudor Gheorghe!

Ieri, Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, a sunat la redacție cu rugămintea ca, prin intermediul ziarului "Cuget Liber", să-i transmită bunului său prieten Tudor Gheorghe gândurile sale de multă sănătate cu ocazia aniversării, astăzi, a celor 67 de ani.Despre maestrul drag românilor nostalgici ai muzicii de bună cali-tate s-au scris nenumărate pagini. Am reținut, însă, dintr-un interviu acordat "Jurnalului Național" în urmă cu cinci ani, că, în 1962, atunci când Tudor Gheorghe a fost admis la Institutul de Teatru din București, la clasa de Actorie, pe fișa de înscriere la institut, pentru a nu fi respins pe motiv că tatăl era deținut politic, a trecut în dreptul acestuia o linie. Talentul deosebit avea să-i asigure mai apoi și bursă."Au fost niște ani minunați din viața mea, dar foarte grei... Cu tata arestat, la școală refuzam de cele mai multe ori, spre stupoarea profesorilor care știau ce pot, să răspund, deoarece m-ar fi pus să completez noi fișe cu date despre părinți. Îmi era teamă să nu fiu descoperit că am tata la închisoare și să fiu zburat din institut. Când l-au eliberat însă pe tata din pușcărie am luat numai 10, obținând și bursa republicană. Mi-amintesc că eram numit de colegii de facultate «prințul blatiștilor», deoarece mâncam la cantină fără să am cartelă!", a mărturisit Tudor Gheorghe într-un interviu pentru Gazeta de Sud.Constănțenii au ocazia să se reîntâlnească cu maestrul Tudor Gheorghe sâmbătă, 4 august, de la ora 20,30, de data aceasta la Teatrul de vară Soveja, într-un concert organizat de Casa de Cultură a Sindicatelor și al cărui titlu este "Rapsozi și lăutari".Biletele au fost puse în vânzare la un preț promoțional de 25 lei sau 35 lei și ele pot fi procurate atât de la Casa de cultură, cât și de la Teatrul de vară.