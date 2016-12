La mulţi ani, Ileana Ploscaru!

La mulți ani, Ileana Ploscaru!

Astăzi este ziua de naștere a actriței Ileana Ploscaru, cunoscută publicului din rolurile pe care le-a făcut la pe scena constănțeană de-a lungul timpului și pentru stilul de joc care a consacrat-o. S-a născut în 1931 la Cluj, unde a absolvit Institutul de Teatru, promoția 1950. De atunci, și-a dedicat 61 de ani scenei, fiind actriță la Teatrul Național Cluj (1951-1961), la Teatrul Dramatic Constanța (1961-1987, 1999 - 2000), Teatrul Fantasio Constanța (1992-1999), din 2004 colaborând cu Teatrul de Stat Constanța. A trăit pe scenă viețile a sute de personaje, precum Hangița („Hangița”, de Carlo Goldoni), Ofelia („Hamlet”, de Shakespeare), Elisa („Pygmalion”, de G. Bernard Shaw), Hecuba („Hecuba”, de Euripide), Irina („Trei surori”, de Cehov), Catarina („Îmblânzirea scorpiei”, de Shakespeare), Elida Wangel („Femeia mării”, de H. Ibsen), Hannah („Noaptea iguanei”, de T. Williams), Clitemnestra („Legendele atrizilor”, după Eschil, Sofocle, Euripide), Rebecca Nurse („Vrăjitoarele din Salem”, de T.Williams) sau Chiriachița („Titanic Vals”, de Tudor Mușatescu). Activitatea sa teatrală a fost răsplătită cu multiple distincții: – Premiul de interpretare la Concursul tânărului actor (1956), Premiul de interpretare la Concursul tânărului actor (1962), Decada dramaturgiei originale, Iași, pentru rolul din „Cafea ness cu aproximație” din tripticul „Cine ești tu?” de Paul Everac (1971), Gala recitalurilor Buzău, pentru recitalul „Nu, eu nu regret nimic” (1972), Premiul Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale (ATM) pentru rolul Hecuba din „Hecuba” de Euripide, prezentat în cadrul Festivalului „Seri de teatru antic” (1981), și muzicale), Premiul ATM pentru întreaga activitate (1982), Premiul de interpretare la Festivalul Național al teatrelor de revistă, Constanța (1998), Premiul național pentru întreaga activitate, conferit de Ministerul Culturii (2003), Premiul pentru cel mai bun rol feminin secundar la Festivalul Comediei Românești (2009). Ileana Ploscaru este membră UNITER și președintele filialei Constanța a ATM. „O consider pe Ileana Ploscaru unul dintre cele mai robuste talente ale teatrului românesc din a doua jumătate a secolului al XX-lea și mă hazardez să fac această temerară afirmație având sub ochi fișa de creație a actriței, iar în amintire simfonia de tonuri și imagini cu care și-a imortalizat personajele. Dar când am spus «robust» nu am avut în vedere doar asta. Ca într-o matrice misterioasă, cu dimensiuni incomensurabile, au țâșnit la viață, pline de forță și adevăr, rolurile ei. Nu este puțin lucru dacă ne gândim că personajele se înfiripă și trăiesc doar devorându-și părintele-actor, care, generos, le insuflă viață din sufletul său mare chiar dacă nu nemuritor, dar perpetuat prin acești copii ai săi. O revărsare gâlgâitoare de talent și tragic și comic, o plăcere și o bucurie aproape viscerală de a juca, de a «se juca» cu copiii ei, înconjurându-i cu dragoste și cu umorul foarte dens și bogat nuanțat cu care a înzestrat-o natura pe această extraordinară actriță, întruchiparea însăși a hărniciei, vreme de 61 de ani”, susține Anaid Tavitian, secretarul literar al Teatrului de Stat.