La Medgidia, au început să sfârâie grătarele şi să curgă berea

S-a dat startul la distracție!

La Medgidia, au început să sfârâie grătarele și să curgă berea

Prima zi a Panairului s-a deschis cu arborarea drapelului Medgidiei, cu intonarea imnului orașului și cu invitația făcută localnicilor de a sărbători. Invitația a fost lansată prin intermediul cântecelor și dansurilor micilor artiști ai Medgidiei. Sărbătoarea de ieri și de azi La 20 iulie 1880, se redeschidea cu mare fast Panairul de la Medgidia. Era cel mai vechi și mai mare târg din Dobrogea, se desfășura de două ori pe an pentru oamenii locurilor, pentru comercianții din toată țara. Panairul se ținea la marginea așezărilor, în spații largi. Oamenii se întâlneau nu doar pentru a face comerț, ci și pentru a se distra, era prilej de bucurie și cinstire la o cupă de vin. Panairul de la Medgidia a renăscut într-o formă modernă. De doi ani, în ultima săptămână a lunii octombrie, locuitorii se strâng cu mic cu mare în zona stadionului unde se recreează la un pahar de bere sau vin, mănâncă tradiționala pastramă și mici. De la an la an, sărbătoarea s-a modernizat. Și anul acesta, programul este divers, nelipsind activitățile de divertisment, dar nici cele artistice și sportive. În zilele următoare, la Medgidia, sunt așteptați artiști renumiți din țară, iubitorii de muzică având ce vedea. „Oraș iubit Medgidia, cât de mult ai înflorit!“ Acestea au fost cuvintele care au răsunat, ieri, în centru Medgidiei. În timp ce imnul orașului era intonat de câțiva copii, tinerii din Medgidia defilau prin centru, purtând drapelul național și pe cel al localității. Cele două steaguri, împreună cu Sfântului Dumitru, ocrotitorul orașului, au fost arborate pe platoul din fața Casei de Cultură „Lucian Grigorescu”. Copiii din trupele de dans „Pescărușii” și „Demonițele” au încântat privirile trecătorilor cu dansurile vioaie, iar ansamblul folcloric „Pandelașul“ i-a făcut pe locuitorii orașului să fie mândri că sunt dobrogeni. Carnaval pe străzile Medgidiei Prin centrul orașului a trecut, ieri după-amiaza, parada Panairului. Cascadori pe picioroange, înghițitori și aruncători de flăcări, clovni i-au invitat pe locuitorii orașului la sărbătoare. Din programul primei zile nu a lipsit mesajul edilului local, care a urcat pe scena amplasată în zona Stadion și a rostit câteva cuvinte. Primarul Medgidiei, Dumitru Moinescu, a adresat locuitorilor orașului și ai satelor din împrejurimi urările cuvenite la o asemenea sărbătoare, declarând deschise, oficial, serbările de Panair. Mici artiști au expus pe holul primăriei Cei mai mici dintre artiștii Medgidiei au deschis, ieri, sărbătoarea orașului, invitându-i pe locuitori la Panair. Pe holul Primăriei, cei mai tineri dintre locuitorii orașului au încercat să arate că nu le lipsește talentul artistic. Elevii clasei I de la Școala „Lucian Grigorescu” au susținut un mic spectacol de cântece și poezii și au expus fotografii cu diferite aspecte ale orașului. Tot elevi ai Școlii „Lucian Grigorescu” au expus lucrări în acuarelă și grafică în cărbune, expoziție numită „Medgidia trecut, prezent și viitor”. Nici elevii de la școlile „Mihail Sadoveanu” și „Ion Luca Caragiale” nu s-au lăsat mai prejos, ei expunând diferite desene care zugrăvesc peisaje de toamnă. De asemenea, elevi de la Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” au vernisat goblenuri și costume populare românești și tătărești. Cei prezenți în holul primăriei au avut ocazia să admire și navomodelele câștigătoare la concursurile internaționale de modelism. S-a redeschis cantina socială din zona nord Ieri, s-a tăiat panglica la cantina socială din zona Nord a orașului Medgidia, singura cantină din localitate. Aceasta va funcționa până la 1 martie. Viceprimarul Mircea Talașman a vizitat bucătăria și cămara și a gustat din mâncarea preparată de bucătăresele Serviciului Public de Asistență Socială (SPAS). Ieri a fost prima zi din acest sezon în care oamenii sărmani ai orașului au primit rația de mâncare cuvenită. „Până la 1 noiembrie, de mâncarea gătită de la cantină vor beneficia 50 de copii din familiile marginalizate, dar de luna viitoare numărul beneficiarilor va ajunge la 100 de persoane“, a declarat Camelia Stere, șeful SPAS. Porția de mâncare este oferită beneficiarilor în schimbul prezentării unei cartele pe care administratorul bifează că respectivul și-a primit o dată mâncarea cuvenită. Pentru fiecare beneficiar este alocat un cuantum de 5 lei pe zi, dar se așteaptă ca din lunile următoare să crească bugetul pentru mâncare, iar bucătăresele să poată să gătească și desert. Expoziție de cărți la biblioteca municipală La biblioteca municipală din Medgidia, au fost expuse aproximativ 40 de cărți, purtând semnătura unor personalități literare ale orașului. Iubitorii de carte pot răsfoi operele „Iarna iubirii“, „Romanul plângerilor sau Călăul luiDracula“, „Amintiri din casa scriitorilor“ semnate de Corneliu Leu, dicționarele de omonime și omografe ale lui Petcu Abdulea, „Fruct de noroc”, scrisă de Dima Zainea, lucrări de gramatică purtând semnătura profesorului Constantin Miu, dar și alte cărți ale unor autori mai tineri. Programul de marți, 23 octombri Ora 9,30 - Pensionarii se întrec! Concursuri de șah și table în toate cartierele orașului; par-ticipă pensionarii din cadrul Clubului Pensionarilor. Ora 11,00 - Muzica e viața mea! Spectacol de debut al clasei de pian din cadrul Școlii de Artă Constanța - secția Medgidia, profesor Alla Bivol. Invitați Claudiu Lobonț și Olivia Iancu, recital de chitară clasică. Loc de desfășurare: Sala Studio a Casei de Cultură „Lucian Grigorescu”. Ora 12,00 - Consiliul Copiilor împlinește 5 ani. Organizarea alegerilor pentru alegerea consilierilor și primarului copiilor din Medgidia. Loc de desfășurare, Sala Consiliului Local. Ora 14,30 - Inaugurarea atelierului de instruire din cadrul Colegiului Industrial „Nicolae Titulescu”, realizat în colaborare cu firma Daewoo Mangalia. Ora 16, 00 - Sunt cetățean major! Întâlnire cu tinerii care au împlinit 18 ani în luna octombrie. Loc de desfășurare - Sala Consiliului Local. Ora 16, 30 - Vă invităm la Panair! Saltimbanci, oameni pe picioroange, înghițitori de flăcări, clovni vă invită la parada de Panair în zona nord - Balada. Ora 17, 00 - Baclavalele, ce bune sunt! Expoziție de produse culinare turcști, foaier hotel Stadion. Ora 18, 00 - Începe distracția, muzica și dansul! Să sfârâie grătarele, să curgă berea! Trupele de dans modern, formațiile artistice și soliștii Casei de Cultură „I.N. Roman”, elevii Școlii de Artă Constanța - secția Medgidia. 