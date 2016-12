La Liceul „Decebal“, vernisaj expoziţional

Cum au sărbătorit elevii constănțeni Ziua Națională a României

La Liceul „Decebal“, vernisaj expozițional

Elevii Liceului Teoretic „Decebal” Constanța au desfășurat o serie de activități dedicate Zilei Naționale a României sub genericul „1 De-cembrie 1918 - Un ideal al României Mari”.Grupul vocal alcătuit din elevi ai clasei a VI-a A, coordonat de prof. de educație muzicală Nicu Ferbinte, a susținut un recital artistic, inter-pretând melodii menite să trezească sentimentul conștiinței naționale, al dragostei de limbă, neam și țară, precum „Noi suntem români!”, „Basarabie frumoasă!”, „Lacrima limbii noastre”.Cu același prilej, a fost organizat vernisajul unei expoziții de pictură cuprinzând lucrări realizate de elevii liceului pentru a marca momentul Marii Uniri sub coordonarea prof. de educație plastică, Ștefana Bițan. Expoziția a fost întregită de lucrările celor mai mici elevi ai Liceului Teoretic „Decebal”, copiii de la Grădinița Flipper, care au ținut să redea, cu candoarea și farmecul specific vârstei, senti-mentele pe care le încearcă la sărbătoarea tuturor românilor.