La egalitate de medii

Ieri, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” au avut loc ședințele publice pentru titularizare la disciplinele Limba și Literatură Română, Limba și Literatura Engleză, Biologie, Limba și Literatura Franceză, Matematică, Informatică, Fizică/Chimie, Limba și literatura Germană, Limba și Literatura Rusă, Limba și Literatura Turcă și Limba și Literatura Italiană. În cadrul ședinței publice pentru titularizare la disciplina Limba și Literatura Engleză a fost anunțat faptul că 42 de candidați la Limba și Literatura Engleză, au obținut media peste 7. Dintre aceștia, au existat și candidați cu medii la egalitate: două medii de 9.25, două medii de 9.05, patru medii de 8.10 și două medii de 7.80. La Limba și Literatura Română s-au înregistrat și mai multe situații de acest gen: două medii de 9.60, două medii de 9.50, două medii de 9.40, trei medii de 9.30, trei medii de 9.20, două medii de 9.15, două medii de 9.50, două medii de 9.05, două medii de 9, două medii de 8.90, două medii de 8.80, două medii de 8.60, două medii de 8.45 și cinci medii de 8.40. Conform metodologiei, există soluții pentru cazurile în care mediile candidaților sunt la egalitate: se face media aritmetică cu patru zecimale a mediei anilor de studiu și a mediei examenului de licență și, dacă egalitatea se menține, se va ține cont de câteva situații: are prioritate candidatul care are domiciliul în localitatea unde se află postul vacant; se ia în considerare gradul didactic; se ia în considerare media obținută la examenul de licență; are prioritate candidatul cu soțul/soția, fiul/fiica sau un părinte sau ambii părinți aflați în învățământ. Sedința publică pentru detașare va avea loc sâmbătă, 25 iulie, în cele trei centre de concurs: Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Școala cu clasele I-VIII nr. 43 „Ferdinand” și Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.