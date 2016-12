La ediţia a XI-a, se vor decerna patru trofee

Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor“

La ediția a XI-a, se vor decerna patru trofee

Începând de joi, 7 iulie, ora 21, și până duminică, 10 iulie, Casa de Cultură din Constanța va răsuna de cele mai valoroase voci ale copiilor României participanți la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor“. Încă de sâmbătă, 2 iulie, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, și-a făcut apariția echipa Televiziunii Române, care lucrează de zor la un decor cu totul deosebit, gândit și realizat de scenografa Dana Moraru. După cum ne mărturisea ieri, ideea acestui decor a mai fost folosită, în anul 1997, la Festivalul de muzică ușoară Mamaia, de la Teatrul de vară. „De data aceasta, cât timp l-am așteptat pe băiatul meu să iasă de la bacalaureat, am schițat ceea ce veți vedea de joi seara în lumina reflectoarelor!”, a declarat scenografa. Chiar dacă s-a organizat foarte greu din punct de vedere material, prin efortul mai multor instituții care rămân fidele ideii de cultură la Constanța, Festivalul „Mamaia Copiilor” se sprijină pe eforturile a patru oameni: directorul artistic, directorul de la conexe, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor din Constan-ța și Liviu Manolache: „Ăștia suntem cei patru care vrem să dăm Constanței acest festival lansat de tatăl meu acum 11 ani”. Au fost audiați aproape 1.300 de copii din întreaga țară și în finală au ajuns 240 de copii. Sunt 11 copii la fiecare categorie, cu excepția celei de-a doua categorii, unde sunt 12. Sunt opt grupuri mici și cinci grupuri mari. Secțiunea creație are, pentru prima dată în acest an, trei diviziuni pe grupe de vârstă. Pentru prima dată, vor fi decernate patru trofee: pentru creație, interpretare, grupuri mici, grupuri mari. Primele două poartă numele lui Aurel Manolache, iar cele de la grupuri au fost denumite Trofeul Tomis. Televiziunea Română a deplasat o echipă nouă, formată din 80 de oameni, condusă de Dan Manoliu. Toți copiii vor fi filmați pe malul mării începând de mâine dimineață și vor fi prezentați exact ca la San Remo, în „pastile” de două secunde și jumătate. Prezentatori vor fi Cristina Herea, Adi Jugănaru și Alexandra Ruge. Juriul este prezidat de Smaranda Oțeanu, compozitorii Dumitru Lupu, Adrian Ordean, Cătălina Chendea - reprezentant al Minis-terului Educației, conf. univ. Olimpia Urs - reprezentant al Ministerului Culturii, Demeter Andrasz - președintele Radiodifuziunii, regizorul și scenograful Dan Manoliu, textier Marian Stere - Radio România Internațional, și solista Corina Chiriac. În seara când vor fi prezentate creațiile, se alătură juriului compozitorul Viorel Gavrilă.