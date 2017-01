La Concursul naţional pe tema diversităţii, mirciştii au obţinut locul II

La Concursul național pe tema diversității, mirciștii au obținut locul II

La începutul acestei săptămâni, o echipă formată din cinci elevi ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” s-a întors de la București cu premiul al doilea la concursul național „Diversitatea o șansă în plus pentru viitor”, organizat de Centrul Regional PER (Project on Ethnic Relations) pentru Europa Centrală, de Est și Sud-Est, desfășurat cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice al Guvernului României. Concursul a avut drept obiectiv cunoașterea și acceptarea de către elevi a diversității din România, a diferențelor culturale, religioase, etnice și lingvistice, în vederea combaterii prejudecăților. Echipa EXCELSIOR a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, coordonată de prof. istorie Sorina Plopeanu, a fost constituită din elevii Alexandra Enache, Daniel Nancu, Carla Fitoiu, Elis Ismail, Nida Serban. În regulament era prevăzut faptul că echipele trebuie să aibă în componență elevi reprezentând cel puțin două etnii. Concursul a conținut o probă teoretică, ce a presupus cunoștințe despre minorități, istoria lor, cultură, civilizație, tradiții, dar și drepturi și obligații cetățenești, precum și o probă artistică - recitări de poezii și dansuri, probă care a evidențiat diversitatea obiceiurilor, cunoașterea limbii materne, dar și faptul că toți cei cinci elevi, deși de etnii diferite, colaborează și formează o echipă unită. La București, a avut loc faza națională a acestui concurs, după mai multe faze regionale desfășurate în țară. Au participat 20 de echipe, din mai multe judete: Constanța, București, Ialomița, Călărași, Brăila, Galați, Tulcea, Călărași.