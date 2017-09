La Şcoala nr. 16 din Constanţa, clasa a IV-a a început fără… învăţătoare

La Școala nr. 16 din Constanța, clasa a IV-a a început fără… învățătoare

„Vă scriu iar cu privire la problema clasei a IV-a din Școala nr. 16. Anul trecut, vă spuneam că o vor da afară pe cea de-a treia învățătoare a copiilor, cea care - în sfârșit! - era ce trebuie. Au dat-o afară. Nu mai repet motivele. Iar acum, în prima zi de școală, au venit copiii cu flori într-o clasă fără… învățătoare! Nu au cadru didactic pentru acești copii. Singurul răspuns transmis prin laboranta școlii a fost: «Sperăm să vină cineva mâine». Nu știu cum se fac «cărțile» în școli azi, dar să dai afară un om iubit de copii și să îl înlocuiești cu absolut nimic este o idioțenie, o bătaie de joc. E o lipsă de respect față de copiii noștri. Fix asta îi învățăm: cum să li se rupă de tot!”, a scris, pe adresa redacției, mama unui elev al Școlii nr. 16.Ulterior, directorul unității de învățământ ne-a confirmat cele transmise de părinți.„Titularul are concediu fără plată, un an de zile. Nu este nicio ilegalitate aici. S-a ocupat postul la pretransfer și la 1 septembrie am aflat că intră în concediu fără plată. Am făcut toate demersurile posibile către inspectorat, am sunat și am vorbit cu toți, dar, deocamdată, nu s-a găsit o persoană care să ocupe postul. Din păcate, părinții nu înțeleg că acestea sunt legile învățământului. Nu e nimic ilegal și nimic neobișnuit. Angajările se fac de către Inspectoratul Școlar Județean, eu le-am spus că nu mai accept această situație și că trebuie să am urgent om pe post. Însă, știți cum e, toate posturile au fost ținute de fostul director, nu au fost scoase la titularizare și acum am ajuns în situația aceasta”, ne-a declarat directorul unității de învățământ, prof. Gina Tone.În mai puțin de zece minute, după conversația telefonică, directorul școlii a revenit și ne-a anunțat că a fost înștiințată de la ISJ Constanța că începând de mâine (n.r. – astăzi) vor avea o nouă învățătoare pe postul respectiv și că lucrurile intră pe făgașul normal.