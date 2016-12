La Şcoala „Gheorghe Ţiţeica” şi la Liceul „Traian”, oră de istorie dedicată Holocaustului

La Școala „Gheorghe Țițeica” și la Liceul „Traian”, oră de istorie dedicată Holocaustului

Acum unsprezece ani, în data de 9 octombrie 2004, se instituia printr-o hotărâre de guvern, la propunerea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, condusă de laureatul premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, și a Federației Comunităților Evreiești din România, Ziua Holocaustului în România. Elevii Școlii Gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța, coordonați de profesorul de istorie Florentina Zestran, au participat la un proiect amplu despre pogromul evreilor pe fundalul celui de-al Doilea Război Mondial, proiect intitulat „Holocaustul românesc - o pagină de istorie”. Elevii claselor a VIII-a A și B au redactat eseuri pe care le-au expus în cadrul mesei rotunde, iar cei pasionați de istorie din clasele a VI-a C și D, au realizat panouri cu fotografii surprinzând momente cutremurătoare ale tragediei evreiești. Ieri produsele finale ale proiectului au fost expuse în incinta instituției, pentru a fi vizionate de către toți cei interesați. La finalizarea proiectului, Florentina Zestran a declarat: „Admir pasiunea cu care o parte dintre elevii mei s-au aplecat asupra studierii holocaustului românesc. Consider că numai prin cunoaștere și înțelegere a fenomenelor istorice se mai pot evita astăzi tragedii ca cea în chestiune. Atitudinea pacifistă și tolerantă nu este un moft sau o modă, este soluția multora dintre problemele contemporane”. Și Liceul Teoretic „Traian” a organizat o serie de manifestări prilejuite de „Ziua Holocaustului în România”. În cadrul manifestărilor au fost susținute comunicări științifice ale elevilor claselor a IX a G și a XII a G, coordonați de prof. Dorina Chivu și Mirela-Ana Voicu, prezentări de eseuri cu tema „Memoria Holocaustului” ale elevilor clasei a VIII-a B coordonați de prof. Viorica Stan, precum și expoziția tematică „Reîntoarcerea la viață”.