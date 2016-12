La Cityplex Tomis Mall miroase a… „Vacanţă de primăvară“

La Cityplex Tomis Mall miroase a… „Vacanță de primăvară“

Premiera acestei săptămâni la Cityplex Tomis Mall are un titlu foarte sugestiv pentru perioada care urmează „Vacanța de primăvară”.Patru adolescente sexy, prietene din copilărie, își doresc să plece într-o vacanță de primăvară de neuitat. Pentru a obține banii necesari, ele jefuiesc un fast-food. Dar aceasta este doar începutul… După o petrecere deocheată într-o cameră de hotel, fetele sunt arestate și condamnate la închisoare. Mahmure și îmbrăcate doar în costumele de baie, ele apar în fața judecătorului, care le eliberează în mod neașteptat ca urmare a cauțiunii depuse de Alien (interpretat de James Franco), un gangster local care le ia sub aripa sa ocrotitoare și le duce în cea mai aventuroasă vacanță din viața lor. Dur în aparență, Alien ascunde o latură sensibilă care le cucerește pe fete, care îl vor urma în locuri și situații pe care nu și le-ar fi imaginat niciodată.Hero Entertainment prezintă filmul Spring Breakers / Vacanța de primăvară, o producție Muse Productions, în asociere cu Rabbit Bandini, O’Salvation, Radar Pictures, MJZ, Pop Films și Iconoclast, în regia și scenariul lui Harmony Korine. Din distribuție mai fac parte: Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Ashley Benson, Rachel Korine și Gucci Mane. Producătorii filmului sunt: Chris Hanley, Jordan Gertner, David Zander și Charles-Marie Anthonioz, iar co-producători Susan Kirr și Mike Weber. Imaginea este semnată de Benoît Debie, scenografia de Elliott Hostetter; iar montajul de Douglas Crise. Costumele sunt create de Heidi Bivens, iar coloana sonoră de Cliff Martinez și Skrillex.Cea de-a doua premieră a week-end-ului este într-un alt registru „Cod roșu la Casa Albă”. Un fost agent secret încearcă să împiedice un atac terorist asupra Casei Albe, pus la cale de nord-coreeni. Scopul său principal este să îi salveze viața președintelui Statelor Unite. Un thriller incitant, „Olympus Has Fallen” este regizat de Antoine Fuqua și îi aduce în rolurile principale pe Gerard Butler și Aaron Eckhart.