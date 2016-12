La Cityplex Tomis Mall - Cinci premiere şi o invitaţie la film

La Cityplex Tomis Mall - Cinci premiere și o invitație la film

Debutul în lungmetraj al lui Joseph Gordon-Levitt, „Don Jon’s Addiction”, prezintă călătoria unui Don Juan contemporan, dependent de pornografie, prin care încearcă să devină mai puțin egoist. Bullock va interpreta în premiera „Gravity - misiune spațială” rolul lui Dr. Ryan Stone, un medic foarte bine calificat în domeniul bioingineriei aflat la prima sa misiune în spațiu alături de veteranul astronaut Matt Kowalsky (Clooney), care se află pentru ultima dată la comanda unei nave înainte de pensionare. Însă, în timpul unei misiuni de rutină în afara navetei, se întâmplă un dezastru. Aceasta este distrusă, lăsându-i pe Stone și Kowalsky complet singuri - legați unul de altul și de nimic altceva, descriind spirale în întuneric. l În „Tentații (i)rezistibile” un consultant pe probleme de ecologie, cu spirit ascuțit de competiție (Ruffalo), un tată de familie cu o carieră de succes, dar cu probleme în viața de zi cu zi (Robbins), și un medic de urgențe care și-a pierdut complet controlul (Gad), se luptă cu dependența de sex și, prin oricâte încercări trec, întotdeauna sunt gata să se sprijine unul pe celălalt. Luați separat, fiecare e deștept, fermecător și... cu moralul la pământ, dar împreună ajung să realizeze că s-ar putea să aibă o șansă reală la fericire. Regizorul multi-premiat Nimród Antal creează un eveniment cinematografic 3D ieșit din comun, „Metallica Through the Never”. Cu o poveste de sine-stătătoare, filmul folosește și materiale filmate în timpul concertelor live ale popularei formații rock. Tânărul actor Dane DeHaan (Chronicle) interpretează un fan înrăit al Metallica: el are o misiune obligatoriu de îndeplinit, totul în timp ce formația își interpretează celebrele melodii în fața unei gigantice arene pline ochi de fani.O poveste animată despre prietenie, onoare și curaj „Justin și cavalerii” urmărește un băiat în aventura sa de a deveni Cavaler.Simona ANGHEL