La ce facultăţi din Constanţa au mai rămas locuri fără taxă

Mizerie de nedescris si sobolani cat o pisica pe str TURDA,NR 26

Locuiesc pe strada Turda,lana Universitatea Ovidius de pe b-dul Mamaia.La nr 26, nu locuieste nimeni(vine din cand in cand o batrana,care le da sa manance cainilor din curte.Este o tarla intreaga de caini,mari si mici(dintre care si 2 sau 3 caini lup),care stau mai tot timpul nemancati.In cateva randuri,s-au mancat la propriu intre ei,s-a intamplat asta de cel putin 3 ori.In curte este o mizerie de nedescris,batrana aduna de peste tot gunoaie pe care le depoziteaza in curte,curte care este plina de sobolani care au ajuns si in curtile vecine,inclusiv in curtea mea.Nu stiu cui sa ma adresez,vad ca Primaria Constanta nu da 2 bani pe probleme de genul.Str TURDA,NR 26.Treceti sa vedeti cu ochii vostri!