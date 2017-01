La Bucureşti, biletele pentru spectacolul lui Afrim s-au vândut într-o zi

La București, biletele pentru spectacolul lui Afrim s-au vândut într-o zi

Ne salvează Afrim și o piesă - poate cea mai provocatoare și șocantă din repertoriul constănțean - în care a crezut și investit fosta directoare a Teatrului de Stat Constanța, Beatrice Rancea. După succesul de la Piatra Neamț, unde regizorul dar și actorii din rolurile principale au obținut cele mai mari premii puse în joc, pe 11 și 12 noiembrie, piesa se joacă cu casa închisă la București, la Festivalul Național de Teatru (2-15 noiembrie). Teatrul de stat este încă amorțit, deși din septembrie a început noua stagiune și primim vești doar despre o singură piesă care se joacă periodic - „Vrăjitoarele din Salem”. Pardon, și o singură reprezentație tot într-o duminică cu „Livada de vișini”. În rest, s-a ieșit în fața presei cu două conferințe de presă în care am fost atenționați să ne purtăm frumos cu teatrul și să nu tragem cu tunul, pentru că acolo chiar se muncește. Se repetă! La teatru se repetă, ce nu pricepeți? Sunt două piese, ce-i drept onorante, dar care parcă au paralizat activitatea teatrală. Nu există o coerență între ieșirea pe scena locală, repetiții și participările la festivaluri. Felicitări echipei „Inimi cicatrizate”, pentru rezultatele obținute, le merită din plin, dar despre teatrul nostru nu am auzit altceva în ultima vreme. Așteptăm cu interes premierele, anunțate cu mare fast la începutul stagiunii ca apoi să fim lăsați cu ochii în soare. Și dacă tot veni vorba despre fostele stagiuni, ce se întâmplă cu „Șatra”, un spectacol care a înghițit un buget impresionat și care, la rândul lui, s-a bucurat de succes în țară? Doi regizori, aceeași piesă - „Mansardă la Paris“, a lui Vișniec Un comunicat de presă arată că piesa lui Matei Vișniec „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte”, pusă în scenă de Radu Afrim, se joacă la Luxemburg, între 6 și 10 noiembrie, la Centrul Cultural Kulturfabrik din Esch-sur-Alzette, anunță Institutul Cultural Român. Piesa, despre care Vișniec spune că este „o întâlnire subiectivă și imaginară cu filosoful Emil Cioran”, care a devenit, după moarte, „un personaj disponibil”, va avea trei reprezentații la Luxemburg, incluse în programul dedicat culturii române „Belles Roumanies”. „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte” este „un omagiu subiectiv adus lui Cioran”, „impregnat de numeroase idei dezvoltate de Cioran pe teme de o mare diversitate, începând cu sinuciderea, până la destinul poporului român”, explică Vișniec într-un comunicat de presă. Dar avem și noi „Mansarda” noastră, în regia lui Radu Dinulescu, care se repetă la Constanța și este cumpărată pentru a fi jucată la Avignon, în cadrul Secțiunii off a tradiționalului festival de teatru. Sunt două „Mansarde”, două abordări regizorale ale lui Vișniec, un autor care a început să câștige teren și în țară, nu numai în teatrele europene.Ne salvează Afrim și o piesă - poate cea mai provocatoare și șocantă din repertoriul constănțean - în care a crezut și investit fosta directoare a Teatrului de Stat Constanța, Beatrice Rancea. După succesul de la Piatra Neamț, unde regizorul dar și actorii din rolurile principale au obținut cele mai mari premii puse în joc, pe 11 și 12 noiembrie, piesa se joacă cu casa închisă la București, la Festivalul Național de Teatru (2-15 noiembrie). Teatrul de stat este încă amorțit, deși din septembrie a început noua stagiune și primim vești doar despre o singură piesă care se joacă periodic - „Vrăjitoarele din Salem”. Pardon, și o singură reprezentație tot într-o duminică cu „Livada de vișini”. În rest, s-a ieșit în fața presei cu două conferințe de presă în care am fost atenționați să ne purtăm frumos cu teatrul și să nu tragem cu tunul, pentru că acolo chiar se muncește. Se repetă! La teatru se repetă, ce nu pricepeți? Sunt două piese, ce-i drept onorante, dar care parcă au paralizat activitatea teatrală. Nu există o coerență între ieșirea pe scena locală, repetiții și participările la festivaluri. Felicitări echipei „Inimi cicatrizate”, pentru rezultatele obținute, le merită din plin, dar despre teatrul nostru nu am auzit altceva în ultima vreme. Așteptăm cu interes premierele, anunțate cu mare fast la începutul stagiunii ca apoi să fim lăsați cu ochii în soare. Și dacă tot veni vorba despre fostele stagiuni, ce se întâmplă cu „Șatra”, un spectacol care a înghițit un buget impresionat și care, la rândul lui, s-a bucurat de succes în țară? Doi regizori, aceeași piesă - „Mansardă la Paris“, a lui Vișniec Un comunicat de presă arată că piesa lui Matei Vișniec „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte”, pusă în scenă de Radu Afrim, se joacă la Luxemburg, între 6 și 10 noiembrie, la Centrul Cultural Kulturfabrik din Esch-sur-Alzette, anunță Institutul Cultural Român. Piesa, despre care Vișniec spune că este „o întâlnire subiectivă și imaginară cu filosoful Emil Cioran”, care a devenit, după moarte, „un personaj disponibil”, va avea trei reprezentații la Luxemburg, incluse în programul dedicat culturii române „Belles Roumanies”. „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte” este „un omagiu subiectiv adus lui Cioran”, „impregnat de numeroase idei dezvoltate de Cioran pe teme de o mare diversitate, începând cu sinuciderea, până la destinul poporului român”, explică Vișniec într-un comunicat de presă. Dar avem și noi „Mansarda” noastră, în regia lui Radu Dinulescu, care se repetă la Constanța și este cumpărată pentru a fi jucată la Avignon, în cadrul Secțiunii off a tradiționalului festival de teatru. Sunt două „Mansarde”, două abordări regizorale ale lui Vișniec, un autor care a început să câștige teren și în țară, nu numai în teatrele europene.