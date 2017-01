La American Corner, se va vorbi despre epidemia de ciumă!

Mâine, de la ora 11,45, American Corner din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța va organiza acțiunea cu tema „America in the Time of the Plague”. Prezentarea va fi oferită elevilor de la Liceul Teoretic „Ovidius”, care vor fi însoțiți de prof. Valerica Vișan.Epidemia de ciumă a apărut în America de Nord, la San Francisco, între 1900-1904, urmată de un alt focar, în perioada 1907-1908. Din 1944 până în anul 1993, 362 de cazuri de ciumă au fost raportate în Statele Unite ale Americii; aproximativ 90% au avut loc în patru state din vest: Arizona, California, Colorado și New Mexico. Ciuma a fost confirmată în Statele Unite de către 9 state vestice în anul 1995. În prezent, între 5 și 15 persoane din Statele Unite sunt estimate în a contacta boala în fiecare an, de obicei în statele din vest.Prezentarea de la American Corner va fi urmată de rezolvarea unui set de întrebări și răspunsuri pe subiect, iar filmul documentar difuzat este relevant pentru tema dezbătută.