La 5 ani a câştigat primul salariu

La 5 ani a câștigat primul salariu

Oricine trece prin dreptul vitrinei librăriei de pe B-dul Tomis nr. 102 se oprește pentru o clipă să admire piesele de origami de dimensiuni impresionante semnate, așa cum stă scris pe un afiș, Sorina Urzică. Două luni, ele au constituit obiectul unei expoziții găz-duite în holul Bibliotecii Jude-țene „I.N. Roman”, timp în care, într-un caiet de impresii, au fost consemnate numeroase păreri, numai de bine, evident, cu privire la răbdarea și migala de a realiza asemenea lucrări și, de asemenea, numeroase solicitări de a achiziționa contra cost unele piese. Sorina nu s-a îndurat să se despartă de ele așa încât, spre exemplu, unui coleg de clasă i-a realizat o dublură la impresionanta lebădă din sute de piese. „Și-a dorit să-i facă o surpriză mamei lui, chiar de ziua de naștere, și pentru că suntem colegi de clasă i-am făcut un discount de 50% și i-am vândut cu 100 lei. Am aflat că mama lui s-a bucurat enorm de mult”, ne povestește Sorina. Tot printre recorduri de timp alocat unei piese origami se mai numără și o pisică realizată dintr-o foaie la care a lucrat nu mai puțin de opt ore. La cei 12 ani ai ei, Sorina este elevă în clasa a VI-a la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”. De vreo doi ani și-a descoperit pasiunea pentru origami și de atunci a realizat numeroase piese, cea mai grea, după cum ne mărturisea fiind formată din 1.750 de piese pentru care a lucrat o lună. „Este un exercițiu de logică pentru că trebuie să mă gândesc cum să aranjez piesele în degrade. Mi se întâmplă să asamblez și dezasamblez și de câte opt ori, cum a fost în cazul leului din vitrina de la librărie”. Dar Sorina nu este pasionată numai de origami. După cum ne declara chiar mama fetiței, încă de la vârsta de 5 ani și-a câștigat primul salariu, lucrând sub contract la Teatrul „Fantasio” în roluri din spectacole precum „Mușchetarii măgăriei sale”, „Șatra” sau „Inimi cicatrizate”. „Câștiga 300 sau 400 lei pe lună, pe care și i-a strâns foarte conștiincios”. De asemenea, a participat la Festivalul „Mamaia Copiilor” și la „Ursulețul de Aur” de la Bușteni.