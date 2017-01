Kustendge, cu parfum de epocă

S-au împlinit 129 de ani de când Kustendge, mica localitate aflată sub ascultarea Imperiului otoman, și-a schimbat numele și administrația devenind Constanța, oraș sub autoritatea principatelor Române. La inițiativa Prefecturii Constanța, instituțiile de cultură locale, dar și multe alte unități școlare, servicii descentralizate au marcat evenimentul printr-un șir de acțiuni culturale, istorice și educaționale. Noutatea manifestărilor din acest an o constituie instituirea unei Gale a Premiilor „Remus Opreanu”, în cadrul căreia au fost acordate, vineri seară, distincții pentru contribuții locale în diverse domenii de activitate: arheologie, arhitectură, arte vizuale, istorie, literatură, cercetare științifică. La acestea se adaugă premii pentru reprezentarea României în plan extern și a contribuției aduse la dezvoltarea comunităților din Dobrogea. Anul acesta fiind vorba despre comunitatea rromă. „Vârstele Constanței“ Biblioteca Județeană „I. N. Roman“ Constanța a organizat, cu prilejul Zilei Recunoștinței Constănțenilor, o serie de acțiuni menite a evidenția fondul de arhivă al instituției, dar și deschiderea unității către publicul larg. Astfel, s-a inaugurat expoziția „Vârstele Constanței“, cu ilustrații ale orașului de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până astăzi, fotografii din documentele bibliotecii. Sub genericul „Vremea legendelor“, au avut loc ședințe de lecturi de povestiri și legende istorice despre Războiul de independență, adresate elevilor claselor mici, susținute de bibliotecari din cadrul Cercului de lectură „Duhul de hârtie“. Au participat elevi de la Școala nr. 2 și „Nicolae Iorga”. Totodată, biblioteca a organizat Ziua porților deschise - informare și îndrumare prin toate departamentele bibliotecii, cu evidențierea expresă a activităților din culisele bibliotecii și a documentelor valoroase din colecții. Simpozion la Muzeul de Istorie Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Constanța a găzduit un amplu simpozion științific, organizat de Prefectura Constanța, muzeul gazdă, Direcția județeană de Culte, Direcția Arhivelor Naționale, precum și muzeele Marinei și Militar Național, filiala locală. S-au prezentat lucrări despre intrarea trupelor ro-mânești în Dobrogea, „23 noiembrie 1878 în documente de arhivă“, dezvoltarea marinei române după revenirea Dobrogei la patria mamă. Totodată, alături de importanți istorici, cercetători, directori ai muzeelor locale, eleva Amalia Nastasiu, din clasa a XI-a A, de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” a susținut comunicarea „Poziția minorităților turco-tătare față de reintegrarea Dobrogei la statul român”, iar membrii corului „Vox Anima”, al Colegiului au susținut un program artistic integrat manifestării Zilei Recunoștinței Constănțenilor. Și-au mai dat concursul elevi de la Școlile nr. 24 „Ion Jalea“ și nr. 9 „Ion Creangă”. Constantin Cheramidoglu, de la Direcția Arhivelor Constanța, a povestit că, în 1878, Constanța se numea Kustendge, iar pe lângă români, în zonă trăiau greci, turci, tătari, bulgari, armeni, albanezi, italieni, austrieci, englezi și nemți. Iar dintre personalitățile vremii se rețin Logaridi, Cecilianopolu, Seni, Hafuz, Cadar, Iafet, Ivanof, Chefala ș.a. Kustendge avea șase consulate, patru biserici creștine, geamii și o sinagogă.