Klaus Kenneth sau testimonialul eliberării prin credinţă

Klaus Kenneth sau testimonialul eliberării prin credință

Klaus Kenneth a venit tocmai din Elveția la Constanța pentru a lansa cartea „Două milioane de kilometri în căutarea adevărului”, o autobiografie impresionantă despre spiritualitate, luptă cu sine, experiențe mistice, dialoguri cu Dumnezeu, adevăr și dragoste. În fața câtorva oameni adunați în Sala Mică a Casei de Cultură, Klaus, originar din Germania, a povestit cum a ajuns la libertate, după ani buni de căutare. Povestea sa nu începe cu o copilărie pictată în roz. Din contră. Violat, timp de șapte ani, de către un preot catolic homosexual, la o vârstă fragedă, Klaus a acumulat suficientă ură pentru a privi lumea prin prisma acesteia: „Am avut o mamă lipsită de dragoste, care m-a dat de la ea, pentru că eram greu de stăpânit. Preotul la care am locuit era lipsit de credință și, timp de șapte ani, m-a violat. Asta era ideea mea despre creștinism”. Și urmările supliciilor îndelungate nu au întârziat să apară. „Am ajuns să studiez și așa am scăpat din ghearele preotului. Apoi am intrat într-o bandă de violență, dar poliția a fost mereu mai puternică decât noi. Așa că am căutat acea putere pentru a distruge oameni, așa cum ei m-au distrus pe mine. Aveam, totuși, în mine, ceva care tânjea după dragoste. Am crezut că voi avea parte de iubire având cât mai multe prietene, dar la final nu simțeam decât dezgust și gol. Apoi m-am îndreptat către droguri, pe care le folosești atunci când lipsește Hristos. Sunt multe forme de droguri, eu le-am ales pe cele care promiteau transcendența prin meditație. La vremea aceea, în Germania apăruse un guru care spunea că te poate duce într-o lume mai bună. Dar nu era adevărat. Și lucrul cel mai groaznic era că oamenii se dăruiau zeilor străini”. Impresionant este că, deși distrus interior, Klaus nu s-a refugiat într-o resemnare nocivă, ci a căutat religia care i-ar fi resuscitat partea spirituală. Alți șapte ani s-a dedicat hinduismului, locuind în Calcutta, India, aproape de râul Gange: „Gangele trebuie să fie cel mai curat râu din lume, pentru că e atât de murdar, încât nici microbii nu se mai ating de el”, glumește Klaus. Un moment de care își aduce aminte cu plăcere este întâlnirea cu Maica Tereza, prima persoană care i-a vorbit despre Hristos: „Această femeie emana atât de multă dragoste! Timp de trei săptămâni m-am străduit s-o convertesc la hinduism, pentru că aveam impresia că în Creștinism nu există dragoste. După mai multe discuții cu ea, mi-am dat seama că hinduismul nu e decât o ideologie”. Intervenția divină După hinduism, s-a transferat spiritual și fizic în Tibet, cu aceeași speranță că va găsi calea către eliberare. „Am găsit tot în afară de dragoste. Am primit energie și putere de la zeii tibetani, astfel că puteam stăpâni oamenii, fapt pe care îl consideram că reprezintă sensul vieții. Dar eram tot singur, ceea ce era groaznic”. Următoarea oprire în căutarea sinelui: America de Sud. Descoperă magia, aflând că nu există magie bună, cum este considerată cea albă, și se află la un pas de moarte, fiind capturat de Armata de Eliberare Columbiană. Întors în Europa, creștinii nu i-au dat mari șanse de a deveni, la rândul său, creștin, fiind considerat a fi stăpânit de demoni, în urma experiențelor mistice din Tibet. Contactul cu un pastor protestant l-a determinat să facă primul pas pentru a asimila Creștinismul sau pentru a se lăsa asimilat de acesta. „I-am spus pastorului: «I-am căutat pe Krishna, Buddha, chiar și pe Allah, dar ei nu mi-au răspuns». Iar el mi-a spus: «Pentru că toți aceștia sunt morți. Dar Dumnezeu a înviat din morți, îți dai seama ce înseamnă asta?». I-am spus că nu știu să mă rog, iar el mi-a dat un sfat foarte inteligent: să spun adevărul. Așa că i-am spus lui Dumnezeu: «Doamne, dacă mă cunoști, știi că nu cred în tine. Așa că vreau să-mi vorbești, dar în așa fel încât să fiu sigur că tu ești acela»”. „Suntem răpiți de societate și duși acolo unde nu mai există Dumnezeu” Prezent în România pentru turneul de lansare a cărții, apărută la editura Agnos, Klaus a mărturisit că este dezamăgit de superficialitatea pe care a întâlnit-o în unele mănăstiri: „Am fost la câteva liturghii, unde am auzit repetându-se Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în mod automat. Oare oamenii știu ce spun acolo? Am văzut că se fac rugăciuni pentru conducătorii politici. Poate de asta sunt aleși cei nepotriviți, pentru că unii creștini se roagă fals, mecanic, ca papagalii. Trebuie să credem ce spunem. Am mai cunoscut preoți minunați, oameni renăscuți, care aveau o relație cu Hristos. Dar am mai văzut și preoți pentru care credința era doar un ritual, ceea ce mă întristează. Trebuie ca oamenii să se trezească din somnul lor. Trebuie să luăm în serios credința, pentru că Europa vrea să vă cumpere și să vă transforme în consumatori. Am văzut ce s-a întâmplat în Germania după război. Bisericile și inimile s-au golit și frigiderele s-au umplut. Suntem răpiți de societate și duși acolo unde nu mai există Dumnezeu”. Printre preoții la care Klaus a făcut referire în discursul său, de la care a primit învățăturile religiei ortodoxe, se numără părintele Sofronie, care a întemeiat Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia, părintele Rafail Noica, părintele Cleopa și părintele Teofil. Datorită lor, Klaus, în vârstă de 64 de ani, a putut da mâna cu cel care l-a violat, moment în care a devenit liber. La eveniment a fost prezent și părintele Alin Constantin Boc, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, care a povestit cum l-a cunoscut pe Klaus la el acasă, în Fribourg, Elveția, împărțind daruri unor copii, „pentru că întreaga sa viață e un dar”. Manifestarea, care face parte dintr-un turneu de lansare în întreaga țară, a fost organizată de Librăria Predania și moderată de părintele Ioanichie, de la Mănăstirea Colilia, discursul lui Klaus Kenneth fiind tradus de Raluca Toderel, cea care a tradus și cartea „Două milioane de kilometri în căutarea adevărului” din limba germană în românește.