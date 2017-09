Klaus Iohannis, mesaj EMOȚIONANT pentru elevi la deschiderea noului an școlar: "Viitorul este în mâinile voastre"

Ştire online publicată Luni, 11 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Fiți alături de ei și ajutați-i să devină adulți responsabili. Urmează un an plin pentru voi, un an în care veți face încă un pas spre viața de adult. Dezvoltați-vă pe mai multe planuri, să vă deschideți orizonturile. Fiți toleranți, deschiși spre nou, conștientizați importanța drepturilor cât și a obligațiilor pe care le aveți. Viitorul este în mâinile voastre și vă invit să pășiți înainte pentru a-l îmbrățișa. Fie ca la sfârșit să aveți impresii la fel de frumoase despre anul pe care l-ați avut ca cei care ne-au prezentat înainte școala. Acum câteva zile am întâlnit ultima clasă la care am fost eu diriginte în '97 și au fost mai bucuroși decât în ziua absolvirii că au venit la școală. Vă doresc tuturor să aveți un an școlar atât de bun încât să vă amintiți peste ani de acest an școlar. La mulți ani!", a declarat Klaus Iohannis la deschiderea noului an școlar al Colegiului Național "Gheorghe Șincai".