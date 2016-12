KEITH HARING, pictorul care a sedus-o pe Madonna, omagiat de Google

Ştire online publicată Vineri, 04 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

KEITH HARING este pictorul pentru care GOOGLE a creat un logo special pe 4 mai.KEITH HARING s-a nascut in Reading, Pennsylvania si a crescut in Kutztown cu mama sa, Joan Haring, si tatal lui Haring Allen, un caricaturist. KEITH HARING a avut trei surori mai mici: Kay, Karen si Kristen. Parintii lui Keith a vrut neaparat ca numele tuturor copiilor sa inceapa cu litera "K". Keith a indragit arta de la o varsta frageda. Din 1976 pana in 1978 a studiat arta comerciala la Scoala de Arta Ivy Professional, o scoala din Pittsburgh. Totusi, Keith Haring a pierdut repede interesul pentru arta comerciala si s-a mutat la New York pentru a studia Arte Frumoase.KEITH HARING, pasionat de graffitiÎn 1978, Haring avea 19 ani. Ajuns la New York, Keith Haring a fost inspirat de graffiti. Zugravea lumea prin imagini energice, în culori vibrante, care acum sunt sunt apreciate de milioane de oameni din întreaga lume.