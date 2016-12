Jose Carreras va concerta cu Filarmonica Transilvania la Sala Polivalentă

Tenorul Jose Carreras va colabora cu Filarmonica de Stat Transilvania pentru concertul pe care îl va susține pe 29 noiembrie la Sala Polivalentă din Cluj.'Pentru concertul din 29 Noiembrie 2015, de la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, marele tenor Jose Carreras a ales să colaboreze cu Filarmonica de Stat 'Transilvania'! La sfârșitul lunii noiembrie, tenorul va urca pentru prima oară pe o scenă din Cluj-Napoca. Numele evenimentului este 'The Very Best Of The Legendary Tenor José Carreras' și face parte din turneul mondial al artistului, numit 'A Life In Music'. (...) Orchestra Filarmonicii de Stat 'Transilvania' va fi dirijată de însuși nepotul celebrului tenor', se arată într-o informare transmisă, vineri, de organizator.David Gimenéz, nepotul celebrului tenor, s-a născut în Barcelona și și-a făcut studiile muzicale în orașul natal, apoi la Viena și Londra. A studiat la început pianul dar în final s-a decis să se dedice cu totul carierei de dirijor, menționează sursa citată.Filarmonica de Stat 'Transilvania' a fost înființată în 1955, cu denumirea Filarmonica de Stat Cluj, și a participat la numeroase festivaluri, printre care cele de la Lucerna, București, Torino, Varșovia, Istanbul, Santander, Strasbourg, Bratislava, Berlin, Interlaken, scrie Agerpres.