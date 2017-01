Jocul de-a conferinţa părinţilor sau mostră de formalism românesc

Și astfel am mai bifat o acțiune!

Jocul de-a conferința părinților sau mostră de formalism românesc

Poate pentru că a fost ales prost momentul, poate pentru că părinții sunt total dezamăgiți de rolul lor în actul educațional și consideră că nu mai are rost să se implice, prima zi a conferinței de ieri de la Mangalia cu titlul „Rolul părintelui și al comunității în creșterea calității educației în învățământul preuniversitar”, poate fi considerată de un forma-lism pur românesc. Organizată de Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar și de Fundația Clubul părinților Plus D, întâlnirea era programată să se adreseze părinților, cadrelor didactice, comunității, autorităților locale și centrale, reprezentanților MEdCI și Inspectoratului Școlar Județean. Din păcate sau poate pentru că așteptările noastre vizavi de tema propusă au fost mult prea mari, am asistat la o nouă bifare a unei întâlniri exagerat de protocolare, în care unii iau cuvântul doar pentru că se simt bine cu microfonul în mână, la același schimb de experiență între doi directori de instituții elitiste (prof. Vasile Nicoară și prof. Gavrilă Gheorghe), care au realmente ce împărtăși, dar cui? În sală au fost în marea majoritate cadre didactice ale liceului gazdă, respectiv Liceul Teoretic „Callatis”, cărora li s-au alăturat cadre din Tuzla, Cumpăna, 23 August și Mangalia. De altfel, la o jenant de asemănătoare întâlnire am participat și anul trecut, când fuseseră convocați la Colegiul Național de Artă „Regina Maria” președinții asociațiilor de părinți din instituțiile constănțene. „Îi rugăm pe părinți să se implice mai mult!“ Prezentă la întâlnire, prof. Adriana Gheorghe, inspector școlar general adjunct, a afirmat că în urma unor statistici s-a constatat că doar 40% dintre părinți se arată interesați de situația școlară a copiilor lor, eșantionul reprezentându-i pe aceia ai elevilor fie cu note foarte proaste și multe absențe, fie foarte buni. „Este neapărat necesară o mai mare implicare a părinților în comisiile pentru evaluarea calității în școală. Mult prea preocupați de grija zilei de mâine, părinții pierd din vedere esențialul: propriul lor copil. Iar problemele nu apar în instituțiile de elită, ci mai ales în mediul rural sau acolo unde se ajunge… prin alunecare”. …. „implicarea părinților se răsfrânge negativ asupra copilului!” Parcă venind în completare la cele afirmate de reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Mihaela Gună, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, consideră că societatea în care trăim este una revanșardă. „Implicarea părinților este din ce în ce mai slabă și nu încetez să caut scuze. Văzând că nu se face nimic bun, văzând că și în momentul în care noi participăm la diverse întâlniri și ne expunem niște puncte de vedere real îndreptățite și suntem tratați așa cum suntem atunci părintele consideră firesc să-și rezolve punctual problemele și să nu se certe cu școala că așa e mai bine pentru copilul lui. Chiar dacă am semnat un acord de parteneriat cu Ministerul Educației, rolul părintelui este din ce în ce mai mic în școală și nici un argument nu mă poate face să-mi schimb părerea. Primesc câte două-trei telefoane pe zi de la părinți care-mi spun nemulțumirile, dar le este frică să se implice, pentru că toate demersurile lor se întorc împotriva copilului. Trebuie să înțelegem că această societate democratică ne conferă drepturi și obligații, care trebuie respectate!” a declarat Mihaela Gună. Părinții să fie sancționați pecuniar! „Prin această întâlnire dorim să dezvoltăm activitatea asociațiilor de părinți, să punem bazele construirii unei relații de colaborare între familie, școală, instituțiile statului și societatea civilă pentru a sprijini realizarea în România a unei educații de calitate”, a declarat Adrian Topor, vicepreședinte FNAIP, propunând celor prezenți un proiect pentru un curs de formare a părinților. Discursurile sună foarte bine intenționate, dar dacă prin astfel de prezențe la întâlniri se consolidează relația părinte-școală, nu ne miră faptul că sistemul educațional, la capitolul disciplină, a luat-o razna rău, iar profesorii au ajuns să se teamă de amenințările elevilor. Prof. Maria Marinică este cadru didactic la un grup școlar din județ și a dorit să ne declare că este foarte dezamăgită de relația cu unii părinți. „Sunt câțiva cărora le-am trimis sistematic invitație acasă să vină la ședință și, cu toate astea, abia la a doua sau a treia, când în sfârșit se prezintă, îmi spun că au uitat. Nu se poate așa ceva! E neglijență crasă! Apoi, eu am obligația la un anumit număr de absențe să-i trimit înștiințare acasă. Copilul ajunge să facă 200 de absențe, moment în care apare părintele la școală cu o motivare pe care o dă un doctor și pe care eu nu am dreptul s-o contest. Și-atunci vă întreb eu: părintele acela chiar e de acord cu cele 200 de absențe?”. Soluția? În opinia prof. Marinică ar fi sancționarea pecuniară a părintelui, pentru că numai astfel, printr-o adresă trimisă de administrația fi-nanciară, care să-i afecteze buzunarul, ar putea prezenta mai mult interes pentru copilul său. Întâlnire sabotată… politic „Nu sunt de acord cu ceea ce spui, dar voi apăra până la moarte dreptul dumitale de a spune ceea ce crezi”. Cu acest citat din Voltaire către Piron au fost întâmpinați participanții, în continuare fiind specificat: „În calitate de președinte al Asociației de părinți a liceului gazdă, vă adresez urări de bun venit și succes. Fiind în imposibilitatea de a participa la acest eveniment, sper ca el să se desfășoare sub auspiciile spuselor lui VOLTAIRE. Cu considerație, ec. Daniela Scarlat”. Semnatara este președintele Asociației de părinți a Liceului „Callatis” și nu știm prin ce „scamatorie” a reușit să intre în dizgrația autorităților locale man-galiote. Conform declarației Elenei Titi, organizatoarea evenimentului, la momentul aprobării desfășurării acestui eveniment de către Primăria Mangalia, administratorul clădirii liceului, i s-a impus ca Daniela Scarlat să nu participe „altfel nu se va ține evenimentul”. Întrebată de ce crede că s-a ajuns aici, ec. Scarlat este de părere că „persoane din staff-ul Primăriei sunt investite cu anumite puteri și de pe poziția pe care o au își permit să nu recunoască activitatea de voluntariat a persoanelor bine intenționate, considerând-o, probabil, ca pe o sabotare sau presupunând că ar ascunde ceva. Mi se pare că au abuzat enorm! Este expresia neaoșă «Cine nu este cu noi este împotriva noastră»”. Din păcate, tristul adevăr este că politicul este mult mai puternic ancorat în sistemul educațional românesc decât solidaritatea de orice natură, fie ea de breaslă, în cazul profesorilor, sau al comuniunii de interese, în cazul părinților. Și-atunci, chiar dacă ambii actanți au ca scop principal o cât mai bună educație, se pierde din vedere esențialul: VIITORUL COPILULUI. El, elevul de astăzi, este un frustrat încă de când a părăsit grădinița, ajungând, etapizat, să descopere că în viață altele sunt sursele reușitei decât temeinica pregătire a unei culturi generale.