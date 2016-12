Jean Lorin Sterian, invitat la ediţia a treia „Mecanici Poetice“

Jean Lorin Sterian, invitat la ediția a treia „Mecanici Poetice“

Duminică, 14 aprilie, în Club Doors, în cadrul celei de-a treia ediții a evenimentului sugestiv intitulat „Mecanici Poetice”, actorul Marian Adochiței va vernisa o expoziție de fotografie, iar constănțeanul naturalizat „capitalist” Jean-Lorin Sterian se va întâlni cu prietenii săi de acasă.Autor a patru cărți, dintre care ultima „Lorgean”, la Editura Polirom, acoperă o zonă rar atinsă în proza postdecembristă, în care lumea presei se întâlnește cu lumea show-biz-ului. Pentru a-i face cunoscut stilul, iată cum se descrie Lorin: „M-am născut în Constanța, într-o zi de joi. E un oraș în care nu vrei să vii decât în vacanță. În școala generală n-am luat niciodată premiul I, am făcut un liceu în care predominau fetele (slavă Domnului), am terminat o facultate de trei lei, din care nu am rămas cu nimic. Genul «brânză bună în burduf de câine». În liceu am scos două numere dintr-o revistă intitulată «Ceata”, iar din clasa a XII-a am ținut timp de aproape doi ani o emisiune intitulată «În Veioza Microfonului» la Radio Sky, unde mai lucrau Sebastian Bodu și Andrei Gheorghe. Mi-am filmat majoratul (în 1993) și mă amuz punând fragmente din el pe youtube, pentru că sunt deja filmări de epocă. Încă nu am făcut niciun copil, dar am publicat patru cărți. Nu prea am câștigat bani din literatură, ci lucrând la reviste ca PLAYBOY, HIGHLIFE sau Monden. Sună bine, dar nu era deloc mișto să stau la cheremul unor șefi / patroni capricioși și egocentrici”.