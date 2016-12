Actorul Liviu Manolache:

"Jean Constantin a fost ca un tată pentru mine!"

Sâmbătă, 21 Februarie 2015.

Actorul, muzicianul și regizorul Liviu Manolache a absolvit în anul 1981 Institutul de Teatru, Film, Televiziune „I.L. Caragiale” București. Îmbrățișarea meseriei de actor nu este o întâmplare pentru Liviu Manolache. Provenind dintr-o familie de artiști, teatrul pentru îndrăgitul actor reprezintă totul. De la tragedie, operetă, dramă, film, Manolache a făcut toate formele de teatru, deși mereu și-a dorit să facă teatru academic. La propunerea Ministerului Culturii, este decorat de fostul președinte al României, Traian Bă-sescu, pentru Festivalul de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”.- Ce v-a determinat să îmbrățișați actoria?- Alegerea actoriei nu a fost o întâmplare. Dorința de a mă exprima m-a ghidat către artă. Faptul că provindintr-o familie de artiști mi-a insuflat, în subconștient, dorința de a face artă academică. Am patru vinovați pentru acest lucru: tatăl meu, compozitorul Aurel Manolache, unchiul meu, actorul Gelu Manolache, îndrăgitul Jean Constantin, al doilea tată pentru mine, și Oleg Danovski. După aceea, prin cunoaștere, am întâlnit alți oamenicare mi-au schimbat destinul: Petrică Gheorghiu, Octavian Cotescu, aproape toată generația strălucită de la Bulandra.- V-ați gândit vreodată să plecați în Capitală?- Niciodată! Cred că așa a fost să fie, iar mie îmi place foarte mult marea. Nu există zi fără să cobor pe faleză să văd marea. Am fost și sunt prea legat de mare să fi putut părăsi acest oraș.- De-a lungul anilor, ați avut multe colaborări în străinătate. Ați fost tentat să rămâneți în vreuna din aceste țări?- Nu regret că am revenit în țară, deși am fost propus în Marea Britanie să predau impostație vocală. Această colaborare a însemnat două producții teatrale, una împreună cu teatrul - „Cu dragoste pentru Nicolae” - și a doua a fost o colaborare particulară, când Philip Osment a scris o piesă pentru mine - „Mica violetă și îngerul”. Aproximativ trei ani, începând cu 1995, am lucrat în peste 25 de teatre din Marea Britanie. Dacă mă întristează ceva e că Ministerul Culturii de la ei pledează pentru cultura națională, cu programe, cu conștiință, cu bani, în timp ce, aici, Ministerul Culturii nu există. Invitații am primit și dinTurcia, președintele Uniunii Teatrale de Operă și Balet Turcia, Tamer Levent, propunându-mi să mă stabilesc acolo. Am făcut o serie de workshop-uri cu tinerii actori, am primit și aici câteva premii, dar nu m-a lăsat niciodată inima să plec.- Când credeți că a început declinul culturii, al artiștilor?- Anul 1990 a fost unul trist, când artistul a decăzut. De fapt, întotdeauna clasa politică a ocolit artiștii, din cauză că nu s-a dorit recunoașterea valorilor. Din păcate, clasa politică nu simte nevoia de cultură reală. În ciuda acestei politici, oamenii vor în anul 2015 adevăr, se întorc în sălile de spectacol pentru că doresc povești frumoase.- Ce a reprezentat marele actor Jean Constantin pentru dumneavoastră?- Jean a reprezentat pentru mine un spirit de improvizație artistică. De la el am furat improvizația scenică și am dezvoltat-o. Jean era pentru ceilalți o bucurie și așa a rămas. Îmi amintesc că, la filmarea „Căderea Constantinopolului”, într-una din scenele cu el, cu Arșinel și Temișan, eu eram recepționer și am făcut o poantă la care toată lumea a aplaudat, iar Jean cu mândrie a spus „El este fiu-miu!”. Ca și glumă de care ne-am amuzat multă vreme a fost când Jean juca comedia „Săracul Gică!”, la Eforie, iar eu fiind în spatele decorului, i-am șoptit că i s-au rupt pantalonii. Și astfel, Jean a jucat toată piesa doar cu fața la spectatori pentru a ascunde ruptura.- Lucrați la un proiect unic. Despre ce este vorba?- Suntem singurul teatru din țară care își permite să organizeze spectacole de Teatru Antic datorită zonei în care ne aflăm. Am profitat de acest lucru și, sub denumirea „Metamorfozele iubirii”, vom juca atât în sălile teatrului, cât și la Adamclisi, Histria, la Mozaic, poate chiar și pe malul mării. „Festivalul de Teatru Antic” va avea multă muzică live, dans, iar la jumătatea lunii iunie vom avea trei premiere, ceea ce nu s-a mai făcut de 20 de ani. Cu astfel de proiecte dorim să demonstrăm că se pot câștiga bani din cultură, orașul Constanța poate beneficia de imagine, cultură și câștiguri financiare. Toate acestea se pot îmbina.