Jale la titularizare. Cum au ratat "cu poarta goală" profesorii constănţeni

Trimisi acasa din cauza unor legi interpretabile si care se contrazic

Nu mai scrieti articole in care apar informatii eronate! In primul rand posturile din invatamantul special au fost la CSEI"Delfinul" si la CJRAE, nu la Montessori. In al doilea rand cele trei posturi au fost de: Invatator-Educator/Institutor-Educator/Profesor-Educator. Cea din urma denumire Profesor-Educator poate fi ocupata cu examen de titularizare la specializarea Psihopedagogie Speciala si de aici si multitudinea cadrelor participante. In al treilea rand puteti verifica ca in ultimii doi ani, respectiv 2014,2013 subiectele de examen la cele doua discipline sunt identice iar " inflatia " nu a fost de absolventi de psihopedagogie speciala ci de cadre didactice suplinitoare cu 7,10 ani vechime in sistem.